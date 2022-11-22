https://ria.ru/20221122/ucheniya-1833515108.html
США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ
США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ
США и Израиль обсуждают возможность провести совместные военные учения, имитирующие нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в регионе, передает во... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:23
2022-11-22T23:23
2022-11-22T23:33
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США и Израиль обсуждают возможность провести совместные военные учения, имитирующие нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в регионе, передает во вторник телеканал Fox News.По его информации, эти военные маневры могут состояться в ближайшие недели. Как отмечает телеканал, согласованием данных учений руководят начальник генштаба Израиля Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли."Мы переживаем критический момент времени, который требует ускорения (реализации) оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток-террористов в регионе", - говорится в комментарии Кохави, поступившем в распоряжение Fox News.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, марк милли
В мире, США, Израиль, Иран, Марк Милли
23:23 22.11.2022 (обновлено: 23:33 22.11.2022)
США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ
Fox News: США и Израиль планируют совместные учения, имитирующие нападение Ирана