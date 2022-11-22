https://ria.ru/20221122/ucheniya-1833515108.html

США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ

США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ

США и Израиль обсуждают возможность провести совместные военные учения, имитирующие нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в регионе, передает во... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:23

2022-11-22T23:23

2022-11-22T23:33

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США и Израиль обсуждают возможность провести совместные военные учения, имитирующие нападение со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в регионе, передает во вторник телеканал Fox News.По его информации, эти военные маневры могут состояться в ближайшие недели. Как отмечает телеканал, согласованием данных учений руководят начальник генштаба Израиля Авив Кохави и глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли."Мы переживаем критический момент времени, который требует ускорения (реализации) оперативных планов и сотрудничества против Ирана и его марионеток-террористов в регионе", - говорится в комментарии Кохави, поступившем в распоряжение Fox News.

https://ria.ru/20221117/pomosch-1832328518.html

сша

израиль

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, иран, марк милли