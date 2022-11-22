https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833495309.html
Турция не занимается обходом антироссийских санкций, заявил Боррель
Турция не занимается обходом антироссийских санкций, заявил Боррель - РИА Новости, 22.11.2022
Турция не занимается обходом антироссийских санкций, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров ЕС в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T20:37
2022-11-22T20:37
2022-11-22T20:37
жозеп боррель
турция
россия
страсбург
европарламент
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров ЕС в Россию через Турцию.Боррель во вторник ответил на вопросы депутатов Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге."Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром (иностранных дел Турции Мевлютом – ред.) Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается", - сказал Боррель.По его словам, Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против России. "Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию... Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию", - подчеркнул глава евродипломатии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html
https://ria.ru/20221116/turtsiya-1831814340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, турция, россия, страсбург, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии
Жозеп Боррель, Турция, Россия, Страсбург, Европарламент, Евросоюз, Санкции в отношении России
Турция не занимается обходом антироссийских санкций, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Турция не занимается реэкспортом европейских товаров в Россию
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что власти Турции предоставили данные, которые говорят об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров ЕС в Россию через Турцию.
Боррель во вторник ответил на вопросы депутатов Европарламента
на пленарной сессии в Страсбурге
.
"Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром (иностранных дел Турции Мевлютом – ред.) Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию. Значит этот тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается", - сказал Боррель.
По его словам, Турция не заявляла о присоединении к европейским санкциям против России. "Турция не присоединялась к европейским санкциям, она продолжает экспортировать в Россию... Но кажется, что речь не идет о реэкспорте европейских товаров в Россию", - подчеркнул глава евродипломатии.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.