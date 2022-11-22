https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833268847.html
Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году
Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году - РИА Новости, 22.11.2022
Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году
По данным министерства культуры и туризма Турции, за 10 месяцев этого года (октябрь – последний месяц активного пляжного сезона в Анталье и Мугле), в Турции... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:28
2022-11-22T11:28
2022-11-22T11:28
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. По данным министерства культуры и туризма Турции, за 10 месяцев этого года (октябрь – последний месяц активного пляжного сезона в Анталье и Мугле), в Турции зафиксировали 4 632 712 прибытия из России, сообщает АТОР.Это на 6,2 процента больше, чем за тот же период 2021 года, но все еще на 30,8 процента меньше, чем было в 2019 году.Судя по статистике за январь-октябрь от провинциальных управлений министерства культуры и туризма Турции, 53,6 процента поездок россиян совершены на курорты Антальи. Еще 22 процента пришлись на Стамбул.Пока Россия занимает второе место в списке ключевых въездных рынков Турции. По итогам января-октября нас опережает Германия с 5 274 045 прибытиями, что почти вдвое (+92 процента) больше, чем за аналогичные месяцы 2021 года и даже на 13,4 процента больше, чем в доковидном 2019 году.По прогнозу Илькера Озкана, атташе по культуре и туризму Посольства Турецкой Республики в России, по итогам 2022 года Турция примет свыше пяти миллионов гостей из РФ.На третьем месте в топе въездных рынков Турции по итогам января-октября 2022 года – Великобритания с 3 205 288 прибытиями.Всего в Турции в январе-октябре 2022 года зафиксирован 39 613 471 турист из-за рубежа. Это на 88,13 процента больше, чем в тот же период 2021 года, и всего на 2,7 процента меньше, чем в январе-октябре рекордного для турецкого туризма 2019 года.
https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832224799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), стамбул, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Стамбул, куда можно лететь, Отдых на море
Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году
АТОР: в этом году число россиян, отдохнувших в Турции, может превысить пять миллионов