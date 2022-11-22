https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833268847.html

Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году

Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году - РИА Новости, 22.11.2022

Названо число россиян, посетивших Турцию в этом году

По данным министерства культуры и туризма Турции, за 10 месяцев этого года (октябрь – последний месяц активного пляжного сезона в Анталье и Мугле), в Турции... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:28

2022-11-22T11:28

2022-11-22T11:28

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. По данным министерства культуры и туризма Турции, за 10 месяцев этого года (октябрь – последний месяц активного пляжного сезона в Анталье и Мугле), в Турции зафиксировали 4 632 712 прибытия из России, сообщает АТОР.Это на 6,2 процента больше, чем за тот же период 2021 года, но все еще на 30,8 процента меньше, чем было в 2019 году.Судя по статистике за январь-октябрь от провинциальных управлений министерства культуры и туризма Турции, 53,6 процента поездок россиян совершены на курорты Антальи. Еще 22 процента пришлись на Стамбул.Пока Россия занимает второе место в списке ключевых въездных рынков Турции. По итогам января-октября нас опережает Германия с 5 274 045 прибытиями, что почти вдвое (+92 процента) больше, чем за аналогичные месяцы 2021 года и даже на 13,4 процента больше, чем в доковидном 2019 году.По прогнозу Илькера Озкана, атташе по культуре и туризму Посольства Турецкой Республики в России, по итогам 2022 года Турция примет свыше пяти миллионов гостей из РФ.На третьем месте в топе въездных рынков Турции по итогам января-октября 2022 года – Великобритания с 3 205 288 прибытиями.Всего в Турции в январе-октябре 2022 года зафиксирован 39 613 471 турист из-за рубежа. Это на 88,13 процента больше, чем в тот же период 2021 года, и всего на 2,7 процента меньше, чем в январе-октябре рекордного для турецкого туризма 2019 года.

https://ria.ru/20221118/turtsiya-1832224799.html

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Лана Баева

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