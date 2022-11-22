https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833237004.html

Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк

Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк - РИА Новости, 22.11.2022

Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк

Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), но и Вашингтона,... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T04:23

2022-11-22T04:23

2022-11-22T04:23

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хулуси акар

турция

сирия

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сша

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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), но и Вашингтона, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке."Эту операцию турецкой армии следует рассматривать как второй фронт, открытый против США после операции на Украине. Подобно тому, как специальная военная операция России против периферийного режима направлена не только против Украины, но и планов США, точно так же эта операция Турции - операция не только против РПК, сил PYD, но и против Вашингтона", - заявил историк.Историк подчеркнул, что "США оснащает РПК вооружением, оказывает финансовую поддержку"."США чувствуют себя некомфортно в этой операции Турции и заранее уведомили РПК/PYD об этой операции. Потому что CША находятся на одном фронте с PПK/PYD, а Турция, Россия, Иран и Сирия - вместе. Существует только один способ решения сирийской проблемы - обеспечение ее территориальной целостности. Турция, Россия и Дамаск должны сотрудничать в этом вопросе и вычищать элементы, нарушающие территориальную целостность Сирии. Операция турецкой армии также направлена на достижение этой цели. Она направлена на обеспечение территориальной целостности Сирии и совпадает с интересами Сирии и Москвы. На данном этапе эта воздушная операция должна быть поддержана наземной операцией, а силы PKK-PYD должны быть вытеснены. Америка должна быть исключена из региона. Конечно, если будет наземная операция Турции, то она должна быть согласована с Дамаском и Россией", - подчеркнул историк.

https://ria.ru/20221121/siriya-1833062870.html

https://ria.ru/20221121/turtsiya-1833055360.html

турция

сирия

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в мире, хулуси акар, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана, сша