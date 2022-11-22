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Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк - РИА Новости, 22.11.2022
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Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк
Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк - РИА Новости, 22.11.2022
Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк
Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), но и Вашингтона,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T04:23
2022-11-22T04:23
в мире
хулуси акар
турция
сирия
ирак
рабочая партия курдистана
сша
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), но и Вашингтона, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке."Эту операцию турецкой армии следует рассматривать как второй фронт, открытый против США после операции на Украине. Подобно тому, как специальная военная операция России против периферийного режима направлена не только против Украины, но и планов США, точно так же эта операция Турции - операция не только против РПК, сил PYD, но и против Вашингтона", - заявил историк.Историк подчеркнул, что "США оснащает РПК вооружением, оказывает финансовую поддержку"."США чувствуют себя некомфортно в этой операции Турции и заранее уведомили РПК/PYD об этой операции. Потому что CША находятся на одном фронте с PПK/PYD, а Турция, Россия, Иран и Сирия - вместе. Существует только один способ решения сирийской проблемы - обеспечение ее территориальной целостности. Турция, Россия и Дамаск должны сотрудничать в этом вопросе и вычищать элементы, нарушающие территориальную целостность Сирии. Операция турецкой армии также направлена на достижение этой цели. Она направлена на обеспечение территориальной целостности Сирии и совпадает с интересами Сирии и Москвы. На данном этапе эта воздушная операция должна быть поддержана наземной операцией, а силы PKK-PYD должны быть вытеснены. Америка должна быть исключена из региона. Конечно, если будет наземная операция Турции, то она должна быть согласована с Дамаском и Россией", - подчеркнул историк.
https://ria.ru/20221121/siriya-1833062870.html
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в мире, хулуси акар, турция, сирия, ирак, рабочая партия курдистана, сша
В мире, Хулуси Акар, Турция, Сирия, Ирак, Рабочая партия Курдистана, США
04:23 22.11.2022
 
Операция ВС Турции была направлена против РПК и США, заявил историк

Историк Перинчек: операция Турции на севере Сирии была направлена против РПК и Вашингтона

© AP Photo / STRТурецкий военный с флагом на территории Сирии
Турецкий военный с флагом на территории Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / STR
Турецкий военный с флагом на территории Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная операция ВС Турции на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), но и Вашингтона, заявил РИА Новости турецкий историк Мехмет Перинчек.
Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 13:22Война в Сирии
Эрдоган пообещал принять необходимые меры по наземной операции в Сирии
"Эту операцию турецкой армии следует рассматривать как второй фронт, открытый против США после операции на Украине. Подобно тому, как специальная военная операция России против периферийного режима направлена не только против Украины, но и планов США, точно так же эта операция Турции - операция не только против РПК, сил PYD, но и против Вашингтона", - заявил историк.
Историк подчеркнул, что "США оснащает РПК вооружением, оказывает финансовую поддержку".
"США чувствуют себя некомфортно в этой операции Турции и заранее уведомили РПК/PYD об этой операции. Потому что CША находятся на одном фронте с PПK/PYD, а Турция, Россия, Иран и Сирия - вместе. Существует только один способ решения сирийской проблемы - обеспечение ее территориальной целостности. Турция, Россия и Дамаск должны сотрудничать в этом вопросе и вычищать элементы, нарушающие территориальную целостность Сирии. Операция турецкой армии также направлена на достижение этой цели. Она направлена на обеспечение территориальной целостности Сирии и совпадает с интересами Сирии и Москвы. На данном этапе эта воздушная операция должна быть поддержана наземной операцией, а силы PKK-PYD должны быть вытеснены. Америка должна быть исключена из региона. Конечно, если будет наземная операция Турции, то она должна быть согласована с Дамаском и Россией", - подчеркнул историк.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 13:03Война в Сирии
Эрдоган назвал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака успешной
 
В миреХулуси АкарТурцияСирияИракРабочая партия КурдистанаСША
 
 
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