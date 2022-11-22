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Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности - РИА Новости, 22.11.2022
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Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности - РИА Новости, 22.11.2022
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности
В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:31
2022-11-22T20:00
марк цукерберг
meta (метавселенная)
в мире
технологии
facebook
энди стоун
социальные сети
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности.Ранее интернет-портал Leak со ссылкой на информированный источник сообщил, что Цукерберг намерен в следующем году уйти с поста главы Meta*."Это неправда", - ответил в Twitter представитель Meta* Энди Стоун на публикацию с новостью об отставке Цукерберга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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марк цукерберг, meta (метавселенная), в мире, технологии, facebook, энди стоун, социальные сети, соцсети
Марк Цукерберг, Meta (метавселенная), В мире, Технологии, Facebook, Энди Стоун, Социальные сети, Соцсети
19:31 22.11.2022 (обновлено: 20:00 22.11.2022)
 
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности

Представитель Meta Стоун опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с поста в 2023 году

© AP Photo / Steven SenneОснователь Facebook* Марк Цукерберг
Основатель Facebook* Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Steven Senne
Основатель Facebook* Марк Цукерберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности.
Ранее интернет-портал Leak со ссылкой на информированный источник сообщил, что Цукерберг намерен в следующем году уйти с поста главы Meta*.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:49
Депутат раскритиковал внесение Meta* в перечень террористов и экстремистов
"Это неправда", - ответил в Twitter представитель Meta* Энди Стоун на публикацию с новостью об отставке Цукерберга.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:20
Meta* объявила о блокировке сети сайтов из России с критикой Украины
 
Марк ЦукербергMeta (метавселенная)В миреТехнологииFacebookЭнди СтоунСоциальные сетиСоцсети
 
 
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