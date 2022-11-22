https://ria.ru/20221122/tsukerberg-1833479793.html
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности - РИА Новости, 22.11.2022
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности
В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:31
2022-11-22T19:31
2022-11-22T20:00
марк цукерберг
meta (метавселенная)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности.Ранее интернет-портал Leak со ссылкой на информированный источник сообщил, что Цукерберг намерен в следующем году уйти с поста главы Meta*."Это неправда", - ответил в Twitter представитель Meta* Энди Стоун на публикацию с новостью об отставке Цукерберга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html
https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марк цукерберг, meta (метавселенная), в мире, технологии, facebook, энди стоун, социальные сети, соцсети
Марк Цукерберг, Meta (метавселенная), В мире, Технологии, Facebook, Энди Стоун, Социальные сети, Соцсети
19:31 22.11.2022 (обновлено: 20:00 22.11.2022)
Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности
Представитель Meta Стоун опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с поста в 2023 году