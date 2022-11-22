https://ria.ru/20221122/tsukerberg-1833479793.html

Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности

Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности - РИА Новости, 22.11.2022

Представитель Meta* опроверг сообщения о планах Цукерберга уйти с должности

В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:31

2022-11-22T19:31

2022-11-22T20:00

марк цукерберг

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Meta* опровергли сообщения, что глава компании Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности.Ранее интернет-портал Leak со ссылкой на информированный источник сообщил, что Цукерберг намерен в следующем году уйти с поста главы Meta*."Это неправда", - ответил в Twitter представитель Meta* Энди Стоун на публикацию с новостью об отставке Цукерберга.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221011/meta-1823163623.html

https://ria.ru/20220927/meta-1819832461.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

марк цукерберг, meta (метавселенная), в мире, технологии, facebook, энди стоун, социальные сети, соцсети