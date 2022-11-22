https://ria.ru/20221122/tsukerberg-1833475634.html

Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ

Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022

Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ

Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:16

2022-11-22T19:16

2022-11-22T19:16

технологии

марк цукерберг

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой на источник."Цукерберг намерен в следующем году уйти с должности", - приводит портал слова информированного источника.По его словам, это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной.В начале ноября американские СМИ сообщали, что Meta* начнет процесс сокращения тысяч сотрудников.Компания Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221028/tsukerberg-1827483473.html

https://ria.ru/20221117/meta-1832316089.html

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технологии, марк цукерберг, россия