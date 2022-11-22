https://ria.ru/20221122/tsukerberg-1833475634.html
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ
Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:16
2022-11-22T19:16
2022-11-22T19:16
технологии
марк цукерберг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148366/56/1483665636_0:0:4674:2629_1920x0_80_0_0_8342d6ce36e402c52818e085feb30113.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой на источник."Цукерберг намерен в следующем году уйти с должности", - приводит портал слова информированного источника.По его словам, это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной.В начале ноября американские СМИ сообщали, что Meta* начнет процесс сокращения тысяч сотрудников.Компания Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221028/tsukerberg-1827483473.html
https://ria.ru/20221117/meta-1832316089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148366/56/1483665636_502:0:4398:2922_1920x0_80_0_0_cc27f2b507b1319b12ebeace7093224b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, марк цукерберг, россия
Технологии, Марк Цукерберг, Россия
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ
Портал Leak: Цукерберг планирует в 2023 году уйти с поста главы Meta