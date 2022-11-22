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Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
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Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2022
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ
Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T19:16
2022-11-22T19:16
технологии
марк цукерберг
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой на источник."Цукерберг намерен в следующем году уйти с должности", - приводит портал слова информированного источника.По его словам, это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной.В начале ноября американские СМИ сообщали, что Meta* начнет процесс сокращения тысяч сотрудников.Компания Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221028/tsukerberg-1827483473.html
https://ria.ru/20221117/meta-1832316089.html
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технологии, марк цукерберг, россия
Технологии, Марк Цукерберг, Россия
19:16 22.11.2022
 
Цукерберг планирует уйти с поста главы Meta*, сообщили СМИ

Портал Leak: Цукерберг планирует в 2023 году уйти с поста главы Meta

© AP Photo / Paul SakumaМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Paul Sakuma
Марк Цукерберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг планирует в следующем году уйти с должности, сообщает интернет-портал Leak со ссылкой на источник.
"Цукерберг намерен в следующем году уйти с должности", - приводит портал слова информированного источника.
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:23
Состояние Цукерберга за год упало на сто миллиардов долларов
По его словам, это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной.
В начале ноября американские СМИ сообщали, что Meta* начнет процесс сокращения тысяч сотрудников.
Компания Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) в прошлом году объявила о переименовании в Meta*. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 19:37
СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки
 
ТехнологииМарк ЦукербергРоссия
 
 
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