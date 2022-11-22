Заммэра Москвы рассказал о снижении потребительских цен
Заммэра Москвы Ефимов: потребительские цены в Москве снижаются четвертый месяц подряд
© Фото : АГН "Москва"/Денис ВоронинПокупатели в очереди в продовольственном магазине в Москве
© Фото : АГН "Москва"/Денис Воронин
Покупатели в очереди в продовольственном магазине в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве четыре месяца подряд наблюдается дефляция, в октябре потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"В столице продолжается коррекция цен после потребительского ажиотажа, наблюдаемого весной. В результате в октябре, как и в сентябре, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Главными причинами этого является удешевление продовольственных и непродовольственных товаров за счет наращивания объемов внутреннего производства, восстановления логистических связей и комфортного для импортеров курса рубля. Кроме того, жители Москвы в последние месяцы проявляют сдержанность в тратах после весеннего пика потребительской активности, и это также ограничивает темпы роста цен. Ранее, в июле и августе, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,4 процента по сравнению с предыдущими месяцами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что, по данным департамента экономической политики и развития города Москвы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг: непродовольственные товары подешевели на 0,19%, продовольственные – на 0,15%. Стоимость услуг выросла на 0,15% главным образом из-за удорожания авиабилетов, услуг связи, экскурсий и страхования.
"Наиболее высокими темпами в октябре дешевели колбасные изделия, сыры, отдельные виды плодоовощной продукции, а также одежда, мебель и средства связи. Из продуктов максимальное снижение цен отмечено на морковь – на 6,3 процента, яблоки и виноград – на 4,3 процента соответственно. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости пиломатериалы – 6,7 процента и смартфоны – 5,8 процента. Самыми подешевевшими услугами стали турпоездки: цены на путешествие в ОАЭ снизились на 4,1 процента, в Турцию – на 3,2 процента, а в Египет – на 3,1 процента", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом за 10 месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,6% – это ниже июньского пика на 1,2 процентного пункта. В годовом выражении – с октября 2021 года по октябрь 2022 года – потребительские цены в Москве выросли на 12,5%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в целом по России.