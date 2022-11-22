https://ria.ru/20221122/tseny-1833248355.html

Заммэра Москвы рассказал о снижении потребительских цен

Заммэра Москвы рассказал о снижении потребительских цен - РИА Новости, 22.11.2022

Заммэра Москвы рассказал о снижении потребительских цен

В Москве четыре месяца подряд наблюдается дефляция, в октябре потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T08:32

2022-11-22T08:32

2022-11-22T08:32

экономика

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

оаэ

турция

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Москве четыре месяца подряд наблюдается дефляция, в октябре потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с сентябрем, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений."В столице продолжается коррекция цен после потребительского ажиотажа, наблюдаемого весной. В результате в октябре, как и в сентябре, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Главными причинами этого является удешевление продовольственных и непродовольственных товаров за счет наращивания объемов внутреннего производства, восстановления логистических связей и комфортного для импортеров курса рубля. Кроме того, жители Москвы в последние месяцы проявляют сдержанность в тратах после весеннего пика потребительской активности, и это также ограничивает темпы роста цен. Ранее, в июле и августе, стоимость товаров и услуг снизилась на 0,4 процента по сравнению с предыдущими месяцами", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.Отмечается, что, по данным департамента экономической политики и развития города Москвы, снижение цен происходит по всем направлениям, кроме услуг: непродовольственные товары подешевели на 0,19%, продовольственные – на 0,15%. Стоимость услуг выросла на 0,15% главным образом из-за удорожания авиабилетов, услуг связи, экскурсий и страхования."Наиболее высокими темпами в октябре дешевели колбасные изделия, сыры, отдельные виды плодоовощной продукции, а также одежда, мебель и средства связи. Из продуктов максимальное снижение цен отмечено на морковь – на 6,3 процента, яблоки и виноград – на 4,3 процента соответственно. Из непродовольственных товаров более всего потеряли в стоимости пиломатериалы – 6,7 процента и смартфоны – 5,8 процента. Самыми подешевевшими услугами стали турпоездки: цены на путешествие в ОАЭ снизились на 4,1 процента, в Турцию – на 3,2 процента, а в Египет – на 3,1 процента", - говорится в сообщении.Сообщается, что в целом за 10 месяцев 2022 года инфляция в столице составила 10,6% – это ниже июньского пика на 1,2 процентного пункта. В годовом выражении – с октября 2021 года по октябрь 2022 года – потребительские цены в Москве выросли на 12,5%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в целом по России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/gazirovka-1833207307.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, оаэ, турция