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Казак: в машину попало 15 осколков, но я вернулся за оставшимися людьми - РИА Новости, 22.11.2022
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Российское казачество
https://ria.ru/20221122/trofimov-1833366679.html
Казак: в машину попало 15 осколков, но я вернулся за оставшимися людьми
Казак: в машину попало 15 осколков, но я вернулся за оставшимися людьми - РИА Новости, 22.11.2022
Казак: в машину попало 15 осколков, но я вернулся за оставшимися людьми
Казак Андрей Трофимов получил медаль "За отвагу и проявленное мужество при проведении спецоперации на территории Украины и за гуманное отношение к мирным... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:34
2022-11-22T14:34
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Казак Андрей Трофимов получил медаль "За отвагу и проявленное мужество при проведении спецоперации на территории Украины и за гуманное отношение к мирным жителям Украины" от ветеранской организации "Боевое братство". Он рассказал о деталях операции, которая принесла ему эту награду.– Расскажите о ситуации на поле боя, за что вы получили награду?– Моя награда была за участие в специальной военной операции, это было в апреле – мае. Мы попали под сильный минометный обстрел, я был водителем у огневой поддержки, ждал свой взвод.У нас на глазах разбомбило "Урал", погиб водитель, был раненый атаман, без сознания, другие контуженные, кто-то сильно кричал – раненый был. Я к нему подбежал со своим ИПА (прим ред. индивидуальный перевязочный пакет), вколол промедол, погрузили в БТР, который подъехал. Когда вернулся, у меня по локоть руки в крови, кто-то подумал, что я раненый, а я там один водитель, но водичкой помыли – кровь не моя. Потом ночью нужно было вывозить ребят: там 10 наших казаков было. И вот в темноте, без фар, по минному полю, вокруг все в воронках от мин, подбитая техника кругом, вот как-то проехал, правда, не сразу всех вывез. Когда вернулся в расположение, увидел на своей машине порядка 15 осколков, колесо разорванно, но все равно вернулся за оставшимися. Они уже ехали мне навстречу. Мы, когда повстречались, были так рады, готовы были друг друга расцеловать. Вот это очень сильно запомнилось.– Как связано то, что вы казак и то, что сейчас принимаете участие в СВО?– Естественно, любой казак – это воин, воин Христов в первую очередь. Это священный наш долг – защищать Отчизну нашу. И непосредственная прямая связь.– Почему вы решили принять участие в СВО?– Я пожизненный доброволец: в армию пошел добровольцем в 17 лет, в кавказском конфликте побывал, потом в 2014 году был в Донбассе. А когда сейчас началось, я, естественно, не мог дома сидеть.– С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?– С чувством невыполненного до конца долга. Я считаю, что когда до Киева дойдем, тогда и будет выполнен долг. Когда будет перемирие и все закончится. Вот тогда будет исполнен долг. Если обстоятельства сложатся так, что нужно будет опять пойти служить, то, конечно, пойду.
https://ria.ru/20221108/dobrovoltsy-1830051181.html
https://ria.ru/20221003/nagrazhdenie-1820627768.html
https://ria.ru/20221121/kazaki-1833180277.html
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российское казачество
Российское казачество, Российское казачество
14:34 22.11.2022
 

Казак: в машину попало 15 осколков, но я вернулся за оставшимися людьми

© РИА Новости / Иван РодионовВоеннослужащие армии РФ
Военнослужащие армии РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Казак Андрей Трофимов получил медаль "За отвагу и проявленное мужество при проведении спецоперации на территории Украины и за гуманное отношение к мирным жителям Украины" от ветеранской организации "Боевое братство". Он рассказал о деталях операции, которая принесла ему эту награду.
– Расскажите о ситуации на поле боя, за что вы получили награду?
– Моя награда была за участие в специальной военной операции, это было в апреле – мае. Мы попали под сильный минометный обстрел, я был водителем у огневой поддержки, ждал свой взвод.
Новый добровольческий казачий отряд в Оренбурге
8 ноября, 18:34Российское казачество
Новый добровольческий казачий отряд сформирован в Оренбурге
У нас на глазах разбомбило "Урал", погиб водитель, был раненый атаман, без сознания, другие контуженные, кто-то сильно кричал – раненый был. Я к нему подбежал со своим ИПА (прим ред. индивидуальный перевязочный пакет), вколол промедол, погрузили в БТР, который подъехал. Когда вернулся, у меня по локоть руки в крови, кто-то подумал, что я раненый, а я там один водитель, но водичкой помыли – кровь не моя.

Потом ночью нужно было вывозить ребят: там 10 наших казаков было. И вот в темноте, без фар, по минному полю, вокруг все в воронках от мин, подбитая техника кругом, вот как-то проехал, правда, не сразу всех вывез. Когда вернулся в расположение, увидел на своей машине порядка 15 осколков, колесо разорванно, но все равно вернулся за оставшимися. Они уже ехали мне навстречу. Мы, когда повстречались, были так рады, готовы были друг друга расцеловать. Вот это очень сильно запомнилось.
– Как связано то, что вы казак и то, что сейчас принимаете участие в СВО?
– Естественно, любой казак – это воин, воин Христов в первую очередь. Это священный наш долг – защищать Отчизну нашу. И непосредственная прямая связь.
Военнослужащий армии РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 10:00Российское казачество
Казаки – о Донбассе: в боевой обстановке каждый день не похож на предыдущий
– Почему вы решили принять участие в СВО?
– Я пожизненный доброволец: в армию пошел добровольцем в 17 лет, в кавказском конфликте побывал, потом в 2014 году был в Донбассе. А когда сейчас началось, я, естественно, не мог дома сидеть.
– С какими мыслями вы возвращались из зоны СВО?
– С чувством невыполненного до конца долга. Я считаю, что когда до Киева дойдем, тогда и будет выполнен долг. Когда будет перемирие и все закончится. Вот тогда будет исполнен долг. Если обстоятельства сложатся так, что нужно будет опять пойти служить, то, конечно, пойду.
Всероссийский атаман, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:07Российское казачество
Осенний призыв, сборы и воспитание молодежи обсудили в ВсКО
 
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