https://ria.ru/20221122/trevoga-1833517236.html
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:46
2022-11-22T23:46
2022-11-22T23:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.Кроме того, как сообщает ведомство, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Днепропетровской и Николаевской областях