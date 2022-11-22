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Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/trevoga-1833517236.html
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны - РИА Новости, 22.11.2022
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны
Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:46
2022-11-22T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
николаевская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.Кроме того, как сообщает ведомство, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина
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в мире, украина, киев, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
23:46 22.11.2022
 
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в Днепропетровской и Николаевской областях

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск, Украина
Город Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.
Кроме того, как сообщает ведомство, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевНиколаевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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