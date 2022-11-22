https://ria.ru/20221122/trevoga-1833517236.html

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны - РИА Новости, 22.11.2022

Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в двух областях страны

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:46

2022-11-22T23:46

2022-11-22T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

николаевская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.Кроме того, как сообщает ведомство, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киев

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, николаевская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины