https://ria.ru/20221122/transneft-1833335138.html

"Транснефть" подтвердила получение от Минска обращения об увеличении тарифа

"Транснефть" подтвердила получение от Минска обращения об увеличении тарифа - РИА Новости, 22.11.2022

"Транснефть" подтвердила получение от Минска обращения об увеличении тарифа

"Транснефть" подтвердила, что получила от Белоруссии обращение об увеличении тарифа за транзит нефти в следующем году на 39%, аргументируя это сокращением... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:29

2022-11-22T13:29

2022-11-22T14:16

экономика

транснефть

белоруссия

игорь демин

цены на нефть

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Транснефть" подтвердила, что получила от Белоруссии обращение об увеличении тарифа за транзит нефти в следующем году на 39%, аргументируя это сокращением грузооборота вдвое, сообщил РИА Новости советник президента российской трубопроводной компании Игорь Демин.Ранее во вторник в мессенджере Telegram появилась информация о том, что белорусская "Гомельтранснефть-Дружба" запросила повышения тарифов на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" на 39%, направив соответствующее письмо в "Транснефть"."Действительно, "Гомельтранснефть-Дружба" обратилась к нам с письмом об увеличении тарифа на 39% с будущего года, обосновывает падением грузооборота в два раза", - сказал Демин.С аналогичным письмом в "Транснефть" ранее обратилась и "Укртранснафта". Агентство Блумберг накануне сообщило со ссылкой на это письмо, что украинская сторона хочет в 2023 году повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию на 2,1 евро за тонну, до 13,6 евро. Причиной были названы проблемы, связанные с повреждениями энергетической инфраструктуры Украины, а также рост расходов на организацию условий труда и охрану объектов.В "Транснефти" агентству тогда также подтвердили эту информацию, добавив, что компания готовит соответствующие сообщения в госорганы РФ.Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

https://ria.ru/20221118/sheskharis-1832529753.html

https://ria.ru/20221121/neft-1833172148.html

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экономика, транснефть, белоруссия, игорь демин, цены на нефть, минск, венгрия, словакия, укртранснафта