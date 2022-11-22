Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/tramp-1833512087.html
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа - РИА Новости, 22.11.2022
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, следует из постановления инстанции. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T23:03
2022-11-22T23:03
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_274955c2370a00ffb6391201a11ad0b8.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, следует из постановления инстанции.Ранее сообщалось, что председатель верховного суда США Джон Робертс распорядился приостановить передачу в конгресс налоговых деклараций Трампа, отложив вступление в силу вердикта апелляционной инстанции, до полного рассмотрения.Минюст США в 2021 году вынес заключение, согласно которому налоговые декларации Трампа должны быть переданы комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса США. Однако экс-президент обратился в суд с тем, чтобы добиться запрета на предоставление данных документов законодателям. Трамп обосновывал это тем, что считает передачу его налоговых деклараций незаконной и продиктованной стремлением его оппонентов извлечь политическую выгоду. Бывший президент отказывался обнародовать свои декларации в разные годы и под различными предлогами. Бюджетный комитет палаты представителей впервые обратился в минфин с соответствующей просьбой в 2019 году.
https://ria.ru/20220819/amerika-1810572902.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
23:03 22.11.2022
 
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа

Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации экс-президента Трампа

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, следует из постановления инстанции.
"В ходатайстве о приостановлении исполнения отказано, ранее изданный приказ, таким образом, отменяется", - говорится в решении, опубликованном в судебной базе.
Ранее сообщалось, что председатель верховного суда США Джон Робертс распорядился приостановить передачу в конгресс налоговых деклараций Трампа, отложив вступление в силу вердикта апелляционной инстанции, до полного рассмотрения.
Минюст США в 2021 году вынес заключение, согласно которому налоговые декларации Трампа должны быть переданы комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса США. Однако экс-президент обратился в суд с тем, чтобы добиться запрета на предоставление данных документов законодателям. Трамп обосновывал это тем, что считает передачу его налоговых деклараций незаконной и продиктованной стремлением его оппонентов извлечь политическую выгоду. Бывший президент отказывался обнародовать свои декларации в разные годы и под различными предлогами. Бюджетный комитет палаты представителей впервые обратился в минфин с соответствующей просьбой в 2019 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 08:00
Америка обсуждает, посадят ли Трампа
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала