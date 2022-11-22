Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа
Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации экс-президента Трампа
© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, следует из постановления инстанции.
"В ходатайстве о приостановлении исполнения отказано, ранее изданный приказ, таким образом, отменяется", - говорится в решении, опубликованном в судебной базе.
Ранее сообщалось, что председатель верховного суда США Джон Робертс распорядился приостановить передачу в конгресс налоговых деклараций Трампа, отложив вступление в силу вердикта апелляционной инстанции, до полного рассмотрения.
Минюст США в 2021 году вынес заключение, согласно которому налоговые декларации Трампа должны быть переданы комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса США. Однако экс-президент обратился в суд с тем, чтобы добиться запрета на предоставление данных документов законодателям. Трамп обосновывал это тем, что считает передачу его налоговых деклараций незаконной и продиктованной стремлением его оппонентов извлечь политическую выгоду. Бывший президент отказывался обнародовать свои декларации в разные годы и под различными предлогами. Бюджетный комитет палаты представителей впервые обратился в минфин с соответствующей просьбой в 2019 году.
19 августа, 08:00Америка обсуждает, посадят ли Трампа