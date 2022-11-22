https://ria.ru/20221122/tramp-1833512087.html

Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа

Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа - РИА Новости, 22.11.2022

Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации Трампа

Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, следует из постановления инстанции. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T23:03

2022-11-22T23:03

2022-11-22T23:03

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд США разрешил передать в конгресс налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа, следует из постановления инстанции.Ранее сообщалось, что председатель верховного суда США Джон Робертс распорядился приостановить передачу в конгресс налоговых деклараций Трампа, отложив вступление в силу вердикта апелляционной инстанции, до полного рассмотрения.Минюст США в 2021 году вынес заключение, согласно которому налоговые декларации Трампа должны быть переданы комитету по доходам и расходам палаты представителей конгресса США. Однако экс-президент обратился в суд с тем, чтобы добиться запрета на предоставление данных документов законодателям. Трамп обосновывал это тем, что считает передачу его налоговых деклараций незаконной и продиктованной стремлением его оппонентов извлечь политическую выгоду. Бывший президент отказывался обнародовать свои декларации в разные годы и под различными предлогами. Бюджетный комитет палаты представителей впервые обратился в минфин с соответствующей просьбой в 2019 году.

https://ria.ru/20220819/amerika-1810572902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, сша