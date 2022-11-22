https://ria.ru/20221122/tolstoy-1833449137.html

Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде

Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде - РИА Новости, 22.11.2022

Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде

Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:00

2022-11-22T18:00

2022-11-22T18:00

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук писателя Владимир Толстой.Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что Владимир Ильич написал сценарий сериала о своем прапрадеде. Сам автор сообщал РИА Новости, что хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов", и отмечал, что надеется на запуск производства в 2023 году."Это не режиссерский сценарий, а сценарий литературный. Он сам по себе нуждается в доработке. А самое главное — проект действительно задуман настолько масштабным, что, приступая к нему, нужно точно быть уверенным, что он ресурсно будет обеспечен. Пока у меня такой уверенности нет. Сейчас формируется все, что необходимо. Может, в год 195-летия, в 2023 году, нам удастся сдвинуться с мертвой точки", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Толстой рассказал, что ему "все время предлагают сделать проект поменьше, выбрать самое интересное и покороче"."А я стою на своем! Мне хочется рассказать, откуда взялся Лев Николаевич, про его родителей, дедушек, бабушек — хотя бы коротко, — как он был маленьким, как формировался его характер. Мне кажется очень важным не выбирать какие-то привлекательные или яркие стороны его жизни. Вся его жизнь невероятно интересна и увлекательна, и мне хотелось бы сделать такой большой, масштабный байопик, как это сейчас называют. Художественную киноисторию его огромной жизни", — объяснил Толстой."В переосмыслении нуждается и киноэкранизации произведений Толстого, потому что большинство из них были созданы в 60-е и 70-е годы прошлого века. "Детство, отрочество, юность" — очень старый фильм. "Крейцерова соната" — неплохой фильм был, но ему тоже уже больше 50 лет. За эти пять лет (до юбилея Толстого в 2028 году — Прим. ред.), возможно, кинематографисты смогут новым, сегодняшним языком передать произведения Толстого на экран", — добавил он.Толстой напомнил, что существуют произведения, которые никогда не были экранизированы — "Хаджи Мурат" и "Семейное счастье".

https://ria.ru/20221119/grabar-1832613766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

екатерина толстая, владимир толстой, лев толстой (писатель), книги, кино и сериалы, новости культуры