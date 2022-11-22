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Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде - РИА Новости, 22.11.2022
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Культура
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Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде - РИА Новости, 22.11.2022
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде
Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:00
2022-11-22T18:00
культура
екатерина толстая
владимир толстой
лев толстой (писатель)
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новости культуры
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук писателя Владимир Толстой.Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что Владимир Ильич написал сценарий сериала о своем прапрадеде. Сам автор сообщал РИА Новости, что хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов", и отмечал, что надеется на запуск производства в 2023 году."Это не режиссерский сценарий, а сценарий литературный. Он сам по себе нуждается в доработке. А самое главное — проект действительно задуман настолько масштабным, что, приступая к нему, нужно точно быть уверенным, что он ресурсно будет обеспечен. Пока у меня такой уверенности нет. Сейчас формируется все, что необходимо. Может, в год 195-летия, в 2023 году, нам удастся сдвинуться с мертвой точки", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Толстой рассказал, что ему "все время предлагают сделать проект поменьше, выбрать самое интересное и покороче"."А я стою на своем! Мне хочется рассказать, откуда взялся Лев Николаевич, про его родителей, дедушек, бабушек — хотя бы коротко, — как он был маленьким, как формировался его характер. Мне кажется очень важным не выбирать какие-то привлекательные или яркие стороны его жизни. Вся его жизнь невероятно интересна и увлекательна, и мне хотелось бы сделать такой большой, масштабный байопик, как это сейчас называют. Художественную киноисторию его огромной жизни", — объяснил Толстой."В переосмыслении нуждается и киноэкранизации произведений Толстого, потому что большинство из них были созданы в 60-е и 70-е годы прошлого века. "Детство, отрочество, юность" — очень старый фильм. "Крейцерова соната" — неплохой фильм был, но ему тоже уже больше 50 лет. За эти пять лет (до юбилея Толстого в 2028 году — Прим. ред.), возможно, кинематографисты смогут новым, сегодняшним языком передать произведения Толстого на экран", — добавил он.Толстой напомнил, что существуют произведения, которые никогда не были экранизированы — "Хаджи Мурат" и "Семейное счастье".
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екатерина толстая, владимир толстой, лев толстой (писатель), книги, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Екатерина Толстая, Владимир Толстой, Лев Толстой (писатель), Книги, Кино и сериалы, Новости культуры
18:00 22.11.2022
 
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде

Праправнук Льва Толстого не соглашается на сериал о писателе "поменьше и покороче"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкРепродукция картины художника Ильи Репина "Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом".
Репродукция картины художника Ильи Репина Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Толстая за столом. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук писателя Владимир Толстой.
Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что Владимир Ильич написал сценарий сериала о своем прапрадеде. Сам автор сообщал РИА Новости, что хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов", и отмечал, что надеется на запуск производства в 2023 году.
"Это не режиссерский сценарий, а сценарий литературный. Он сам по себе нуждается в доработке. А самое главное — проект действительно задуман настолько масштабным, что, приступая к нему, нужно точно быть уверенным, что он ресурсно будет обеспечен. Пока у меня такой уверенности нет. Сейчас формируется все, что необходимо. Может, в год 195-летия, в 2023 году, нам удастся сдвинуться с мертвой точки", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Толстой рассказал, что ему "все время предлагают сделать проект поменьше, выбрать самое интересное и покороче".
"А я стою на своем! Мне хочется рассказать, откуда взялся Лев Николаевич, про его родителей, дедушек, бабушек — хотя бы коротко, — как он был маленьким, как формировался его характер. Мне кажется очень важным не выбирать какие-то привлекательные или яркие стороны его жизни. Вся его жизнь невероятно интересна и увлекательна, и мне хотелось бы сделать такой большой, масштабный байопик, как это сейчас называют. Художественную киноисторию его огромной жизни", — объяснил Толстой.
"В переосмыслении нуждается и киноэкранизации произведений Толстого, потому что большинство из них были созданы в 60-е и 70-е годы прошлого века. "Детство, отрочество, юность" — очень старый фильм. "Крейцерова соната" — неплохой фильм был, но ему тоже уже больше 50 лет. За эти пять лет (до юбилея Толстого в 2028 году — Прим. ред.), возможно, кинематографисты смогут новым, сегодняшним языком передать произведения Толстого на экран", — добавил он.
Толстой напомнил, что существуют произведения, которые никогда не были экранизированы — "Хаджи Мурат" и "Семейное счастье".
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