https://ria.ru/20221122/tolstoy-1833449137.html
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде - РИА Новости, 22.11.2022
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде
Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:00
2022-11-22T18:00
2022-11-22T18:00
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук писателя Владимир Толстой.Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что Владимир Ильич написал сценарий сериала о своем прапрадеде. Сам автор сообщал РИА Новости, что хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов", и отмечал, что надеется на запуск производства в 2023 году."Это не режиссерский сценарий, а сценарий литературный. Он сам по себе нуждается в доработке. А самое главное — проект действительно задуман настолько масштабным, что, приступая к нему, нужно точно быть уверенным, что он ресурсно будет обеспечен. Пока у меня такой уверенности нет. Сейчас формируется все, что необходимо. Может, в год 195-летия, в 2023 году, нам удастся сдвинуться с мертвой точки", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Толстой рассказал, что ему "все время предлагают сделать проект поменьше, выбрать самое интересное и покороче"."А я стою на своем! Мне хочется рассказать, откуда взялся Лев Николаевич, про его родителей, дедушек, бабушек — хотя бы коротко, — как он был маленьким, как формировался его характер. Мне кажется очень важным не выбирать какие-то привлекательные или яркие стороны его жизни. Вся его жизнь невероятно интересна и увлекательна, и мне хотелось бы сделать такой большой, масштабный байопик, как это сейчас называют. Художественную киноисторию его огромной жизни", — объяснил Толстой."В переосмыслении нуждается и киноэкранизации произведений Толстого, потому что большинство из них были созданы в 60-е и 70-е годы прошлого века. "Детство, отрочество, юность" — очень старый фильм. "Крейцерова соната" — неплохой фильм был, но ему тоже уже больше 50 лет. За эти пять лет (до юбилея Толстого в 2028 году — Прим. ред.), возможно, кинематографисты смогут новым, сегодняшним языком передать произведения Толстого на экран", — добавил он.Толстой напомнил, что существуют произведения, которые никогда не были экранизированы — "Хаджи Мурат" и "Семейное счастье".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина толстая, владимир толстой, лев толстой (писатель), книги, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Екатерина Толстая, Владимир Толстой, Лев Толстой (писатель), Книги, Кино и сериалы, Новости культуры
Владимир Толстой рассказал, каким должен быть сериал о его прапрадеде
Праправнук Льва Толстого не соглашается на сериал о писателе "поменьше и покороче"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Сериал о Льве Толстом должен быть "масштабным байопиком", а не проектом "поменьше и покороче", возможно в 2023 году проект сдвинется с мертвой точки, рассказал советник президента РФ по вопросам культуры, литературовед, праправнук писателя Владимир Толстой.
Ранее его жена Екатерина Толстая сообщила, что Владимир Ильич написал сценарий сериала о своем прапрадеде. Сам автор сообщал РИА Новости, что хотел бы, чтобы к 200-летию со дня рождения писателя в 2028 году "весь этот сериал был уже снят и готов", и отмечал, что надеется на запуск производства в 2023 году.
"Это не режиссерский сценарий, а сценарий литературный. Он сам по себе нуждается в доработке. А самое главное — проект действительно задуман настолько масштабным, что, приступая к нему, нужно точно быть уверенным, что он ресурсно будет обеспечен. Пока у меня такой уверенности нет. Сейчас формируется все, что необходимо. Может, в год 195-летия, в 2023 году, нам удастся сдвинуться с мертвой точки", — сказал он в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Толстой рассказал, что ему "все время предлагают сделать проект поменьше, выбрать самое интересное и покороче".
"А я стою на своем! Мне хочется рассказать, откуда взялся Лев Николаевич, про его родителей, дедушек, бабушек — хотя бы коротко, — как он был маленьким, как формировался его характер. Мне кажется очень важным не выбирать какие-то привлекательные или яркие стороны его жизни. Вся его жизнь невероятно интересна и увлекательна, и мне хотелось бы сделать такой большой, масштабный байопик, как это сейчас называют. Художественную киноисторию его огромной жизни", — объяснил Толстой.
"В переосмыслении нуждается и киноэкранизации произведений Толстого, потому что большинство из них были созданы в 60-е и 70-е годы прошлого века. "Детство, отрочество, юность" — очень старый фильм. "Крейцерова соната" — неплохой фильм был, но ему тоже уже больше 50 лет. За эти пять лет (до юбилея Толстого в 2028 году — Прим. ред.), возможно, кинематографисты смогут новым, сегодняшним языком передать произведения Толстого на экран", — добавил он.
Толстой напомнил, что существуют произведения, которые никогда не были экранизированы — "Хаджи Мурат" и "Семейное счастье".