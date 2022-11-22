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"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского - РИА Новости, 22.11.2022
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"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского
"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского - РИА Новости, 22.11.2022
"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского
Западные страны устали от постоянных требований со стороны Владимира Зеленского и могут перестать ему помогать, написал обозреватель "Гуаньча" Чэн Фэн. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:46
2022-11-22T06:46
в мире
владимир зеленский
украина
сша
нато
китай
европа
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные страны устали от постоянных требований со стороны Владимира Зеленского и могут перестать ему помогать, написал обозреватель "Гуаньча" Чэн Фэн.По его мнению, Киев целиком полагается на поддержку, и, если Запад "выключит свет", Украина "останется во тьме"."Отказ Украины от мирных переговоров, требование огромных денег в качестве помощи от других стран является моральным шантажом. Умение шантажировать моралью других — это конек Запада, и он не потерпит такого же в отношении себя. При неблагоприятном для Украины случае, сильно зависящий от помощи со стороны США и Европы Киев вскоре исчерпает поставленное ему оружие", — добавил журналист.В статье также указывается, что реакция США и НАТО на падение украинской ракеты в Польше показала, что они стали куда более бдительны в отношении Киева.В последнее время западные СМИ много писали о том, что Вашингтон подталкивает киевские власти к диалогу с Россией. На этом фоне Зеленский заговорил о возможности переговоров, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили запрет на переговоры, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, китай, европа, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, НАТО, Китай, Европа, Евросоюз
06:46 22.11.2022
 
"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского

"Гуаньча": Зеленский переусердствовал с шантажом и рискует остаться без помощи Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные страны устали от постоянных требований со стороны Владимира Зеленского и могут перестать ему помогать, написал обозреватель "Гуаньча" Чэн Фэн.
"Зеленский привык смотреть свысока и предъявлять чрезмерные требования по итогам переговоров, сыпать раздутыми обвинениями, потому что в любом случае союзники принимали все без нареканий. Однако он переусердствовал и стал шантажировать их моралью. Это наскучило не только жителям, проживающим в западных странах, и местным СМИ, но и их правительствам", — отметил он.
По его мнению, Киев целиком полагается на поддержку, и, если Запад "выключит свет", Украина "останется во тьме".
"Отказ Украины от мирных переговоров, требование огромных денег в качестве помощи от других стран является моральным шантажом. Умение шантажировать моралью других — это конек Запада, и он не потерпит такого же в отношении себя. При неблагоприятном для Украины случае, сильно зависящий от помощи со стороны США и Европы Киев вскоре исчерпает поставленное ему оружие", — добавил журналист.
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В США захотели выдвинуть Украине ультиматум
В статье также указывается, что реакция США и НАТО на падение украинской ракеты в Польше показала, что они стали куда более бдительны в отношении Киева.
"Для Украины наступают самые темные времена", — резюмировал Чэн Фэн.
В последнее время западные СМИ много писали о том, что Вашингтон подталкивает киевские власти к диалогу с Россией. На этом фоне Зеленский заговорил о возможности переговоров, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили запрет на переговоры, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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