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"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского

"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского - РИА Новости, 22.11.2022

"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского

Западные страны устали от постоянных требований со стороны Владимира Зеленского и могут перестать ему помогать, написал обозреватель "Гуаньча" Чэн Фэн. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T06:46

2022-11-22T06:46

2022-11-22T06:46

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные страны устали от постоянных требований со стороны Владимира Зеленского и могут перестать ему помогать, написал обозреватель "Гуаньча" Чэн Фэн.По его мнению, Киев целиком полагается на поддержку, и, если Запад "выключит свет", Украина "останется во тьме"."Отказ Украины от мирных переговоров, требование огромных денег в качестве помощи от других стран является моральным шантажом. Умение шантажировать моралью других — это конек Запада, и он не потерпит такого же в отношении себя. При неблагоприятном для Украины случае, сильно зависящий от помощи со стороны США и Европы Киев вскоре исчерпает поставленное ему оружие", — добавил журналист.В статье также указывается, что реакция США и НАТО на падение украинской ракеты в Польше показала, что они стали куда более бдительны в отношении Киева.В последнее время западные СМИ много писали о том, что Вашингтон подталкивает киевские власти к диалогу с Россией. На этом фоне Зеленский заговорил о возможности переговоров, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили запрет на переговоры, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221121/uslovie-1832979843.html

https://ria.ru/20221122/zapad-1833234814.html

украина

сша

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, владимир зеленский, украина, сша, нато, китай, европа, евросоюз