"Останется во тьме". В Китае заявили, что Запад устал от Зеленского
"Гуаньча": Зеленский переусердствовал с шантажом и рискует остаться без помощи Запада
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западные страны устали от постоянных требований со стороны Владимира Зеленского и могут перестать ему помогать, написал обозреватель "Гуаньча" Чэн Фэн.
"Зеленский привык смотреть свысока и предъявлять чрезмерные требования по итогам переговоров, сыпать раздутыми обвинениями, потому что в любом случае союзники принимали все без нареканий. Однако он переусердствовал и стал шантажировать их моралью. Это наскучило не только жителям, проживающим в западных странах, и местным СМИ, но и их правительствам", — отметил он.
"Отказ Украины от мирных переговоров, требование огромных денег в качестве помощи от других стран является моральным шантажом. Умение шантажировать моралью других — это конек Запада, и он не потерпит такого же в отношении себя. При неблагоприятном для Украины случае, сильно зависящий от помощи со стороны США и Европы Киев вскоре исчерпает поставленное ему оружие", — добавил журналист.
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"Для Украины наступают самые темные времена", — резюмировал Чэн Фэн.
В последнее время западные СМИ много писали о том, что Вашингтон подталкивает киевские власти к диалогу с Россией. На этом фоне Зеленский заговорил о возможности переговоров, но при условии восстановления территориальной целостности страны и возмещения убытков. При этом киевские власти законодательно закрепили запрет на переговоры, и Зеленский не раз заявлял, что на них не пойдет.
В Москве отмечали противоречивость украинской позиции, но подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу и никаких предварительных условий для этого не выдвигают.
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