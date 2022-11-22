https://ria.ru/20221122/tekhnologii-1833377346.html
Великобритания начала расследование в отношении Apple и Google
Великобритания начала расследование в отношении Apple и Google - РИА Новости, 22.11.2022
Великобритания начала расследование в отношении Apple и Google
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:02
2022-11-22T15:02
2022-11-22T15:02
экономика
технологии
великобритания
apple
google
ofcom
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, доминирующих в области облачных игр и браузеров на мобильных устройствах, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте британского правительства."Управление по защите конкуренции и рынкам провело консультацию по вопросу начала исследования рынка наряду с составлением отчёта по изучению рынка мобильных экосистем, который показал, что Apple и Google имеют эффективную дуополию в мобильных экосистемах, позволяющую доминировать в области операционных систем, магазинов приложений и веб-браузеров на мобильных устройствах", - сказано в документе.Управление будет проводить расследование доминирования Apple и Google на рынке мобильных браузеров, а также изучит ограничения компанией Apple облачных игр через свой магазин приложений App Store, говорится в заявлении.По данным CMA, в 2021 году 97% всех поисковых запросов в интернете в Британии проходили через браузеры, разработанные Apple или Google, поэтому любые ограничения, накладываемые компаниями, значительным образом влияют на опыт пользователей. Кроме того, более 800 тысяч британцев используют сервисы для облачных игр, а сама индустрия компьютерных игр в стране имеет оборот в миллиарды фунтов стерлингов, поэтому ограничения, накладываемыми компаниями, могут привести к сдерживанию роста этого сектора и упущению британскими геймерами многих возможностей, сказано на сайте.Веб-разработчики жалуются, что ограничения Apple приводят к увеличению расходов и многочисленных неудобствах при устранении ошибок и сбоев при создании веб-страниц и необходимости из-за этого создавать специальные мобильные приложения, когда простого сайта может быть недостаточно, говорится в заявлении.Таким образом, эти ограничения могут ограничить выбор британских потребителей и усложнить попадание к ним новых приложений, сказано в документе.Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom начнет антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Google, Amazon и Microsoft, доминирующих на британском рынке облачных сервисов. В следующем году Ofcom планирует начать более широкое изучение цифровых рынков, в частности работу приложений для общения и показа аудиовизуального контента. Регулятор изучит, как такие приложения и платформы как WhatsApp, FaceTime и Zoom.
https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html
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экономика, технологии, великобритания, apple, google, ofcom
Экономика, Технологии, Великобритания, Apple, Google, Ofcom
Великобритания начала расследование в отношении Apple и Google
Великобритания начала расследование в отношении Apple и Google из-за мобильных игр
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости.
Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Apple и Google, доминирующих в области облачных игр и браузеров на мобильных устройствах, говорится в заявлении, опубликованном
во вторник на сайте британского правительства.
"Управление по защите конкуренции и рынкам провело консультацию по вопросу начала исследования рынка наряду с составлением отчёта по изучению рынка мобильных экосистем, который показал, что Apple и Google имеют эффективную дуополию в мобильных экосистемах, позволяющую доминировать в области операционных систем, магазинов приложений и веб-браузеров на мобильных устройствах", - сказано в документе.
Управление будет проводить расследование доминирования Apple и Google на рынке мобильных браузеров, а также изучит ограничения компанией Apple облачных игр через свой магазин приложений App Store, говорится в заявлении.
По данным CMA, в 2021 году 97% всех поисковых запросов в интернете в Британии проходили через браузеры, разработанные Apple или Google, поэтому любые ограничения, накладываемые компаниями, значительным образом влияют на опыт пользователей. Кроме того, более 800 тысяч британцев используют сервисы для облачных игр, а сама индустрия компьютерных игр в стране имеет оборот в миллиарды фунтов стерлингов, поэтому ограничения, накладываемыми компаниями, могут привести к сдерживанию роста этого сектора и упущению британскими геймерами многих возможностей, сказано на сайте.
Веб-разработчики жалуются, что ограничения Apple приводят к увеличению расходов и многочисленных неудобствах при устранении ошибок и сбоев при создании веб-страниц и необходимости из-за этого создавать специальные мобильные приложения, когда простого сайта может быть недостаточно, говорится в заявлении.
Таким образом, эти ограничения могут ограничить выбор британских потребителей и усложнить попадание к ним новых приложений, сказано в документе.
Ранее стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom
начнет антимонопольное расследование в отношении крупных американских компаний Google, Amazon и Microsoft
, доминирующих на британском рынке облачных сервисов. В следующем году Ofcom планирует начать более широкое изучение цифровых рынков, в частности работу приложений для общения и показа аудиовизуального контента. Регулятор изучит, как такие приложения и платформы как WhatsApp
, FaceTime и Zoom.