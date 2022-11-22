https://ria.ru/20221122/tayvan-1833475318.html

Белый дом не будет против визита нового спикера палаты на Тайвань

Белый дом не будет против визита нового спикера палаты на Тайвань - РИА Новости, 22.11.2022

Белый дом не будет против визита нового спикера палаты на Тайвань

Администрация США не будет препятствовать спикеру нового состава палаты представителей, если он захочет посетить Тайвань, сообщил координатор по стратегическим... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T19:14

2022-11-22T19:14

2022-11-22T19:14

джон кирби

в мире

нэнси пелоси

кевин маккарти

тайвань

сша

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Администрация США не будет препятствовать спикеру нового состава палаты представителей, если он захочет посетить Тайвань, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.Он подчеркнул, что у законодателей есть право путешествовать за границу, в том числе посещать Тайвань. Реакция Белого дома на возможный визит нового спикера, по словам Кирби, не будет отличаться от той, которая была на посещение острова уходящей главой палаты Нэнси Пелоси. "Законодатели - отдельная ветвь власти", - пояснил Кирби.Республиканцы, по прогнозам СМИ, получат большинство в палате представителей следующего созыва, спикером партия предложит нынешнего лидера меньшинства Кевина Маккарти. Пелоси отказалась бороться за руководящие позиции в демократической фракции. Новый состав палаты начнет работу 3 января 2023 года.

https://ria.ru/20221120/kitay-1832852004.html

тайвань

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джон кирби, в мире, нэнси пелоси, кевин маккарти, тайвань, сша