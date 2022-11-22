Белый дом не будет против визита нового спикера палаты на Тайвань
Белый дом не будет препятствовать новому спикеру палаты, если он захочет на Тайвань
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Администрация США не будет препятствовать спикеру нового состава палаты представителей, если он захочет посетить Тайвань, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Без спекуляций о том, кто будет следующим спикером, захочет ли он поехать: мы будем поддерживать членов конгресса в ходе их заграничных путешествий", - сказал Кирби журналистам.
Он подчеркнул, что у законодателей есть право путешествовать за границу, в том числе посещать Тайвань. Реакция Белого дома на возможный визит нового спикера, по словам Кирби, не будет отличаться от той, которая была на посещение острова уходящей главой палаты Нэнси Пелоси. "Законодатели - отдельная ветвь власти", - пояснил Кирби.
Республиканцы, по прогнозам СМИ, получат большинство в палате представителей следующего созыва, спикером партия предложит нынешнего лидера меньшинства Кевина Маккарти. Пелоси отказалась бороться за руководящие позиции в демократической фракции. Новый состав палаты начнет работу 3 января 2023 года.
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