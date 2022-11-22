https://ria.ru/20221122/tatarstan-1833312956.html

Татарстан вошел в топ по числу регистраций на олимпиаду "Я – профессионал"

Татарстан вошел в топ по числу регистраций на олимпиаду "Я – профессионал" - РИА Новости, 22.11.2022

Татарстан вошел в топ по числу регистраций на олимпиаду "Я – профессионал"

Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по числу регистраций на олимпиаду "Я – профессионал", сообщает министерство образования и науки республики. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:31

2022-11-22T12:31

2022-11-22T12:31

республика татарстан

общество

валерия касамара

республика татарстан (татарстан)

казанский государственный энергетический университет

казань

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по числу регистраций на олимпиаду "Я – профессионал", сообщает министерство образования и науки республики.Регистрация на шестой сезон олимпиады "Я – профессионал", одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", стартовала 29 сентября и продлилась 48 дней. За это время студенты подали около 669,8 тысячи заявок на участие в состязаниях, из них 19,8 тысячи регистраций поступило от учащихся Татарстана."В десятку лидеров по числу регистраций вошла Республика Татарстан, а самыми популярными направлениями среди студентов региона стали: "Лечебное дело и педиатрия" (1508 регистраций), "Математика" (671), "Реклама и связи с общественностью" (660), "Биология" (655) и "Экономика" (627)", – цитирует минобрнауки республики слова руководителя олимпиады Валерии Касамары.Она отметила, что Татарстан регулярно показывает высокие результаты в период регистрационной кампании и становится одним из лидеров по числу регистраций каждый год.Первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов сообщил, что за время регистрации активнее всего заявки на олимпиаду подавали студенты пяти вузов Татарстана: Казанского федерального университета, Казанского государственного медицинского университета, Казанского государственного энергетического университета, Казанского государственного аграрного университета и Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ. С 18 ноября начнется заочный этап олимпиады. Впереди – прикладные задания, которые помогут студентам уже сейчас понять, чего от них ждет работодатель и насколько они готовы к выходу на рынок труда. А также образовательные форумы и возможность поступить в лучшие вузы страны и попасть на стажировки в крупные компании.Заключительный этап олимпиады состоится с февраля по апрель 2023 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

https://ria.ru/20221122/it-1833258170.html

https://ria.ru/20221116/tatarstan-1831889096.html

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общество, валерия касамара, республика татарстан (татарстан), казанский государственный энергетический университет, казань