https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html

ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду

ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022

ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду, поскольку на этом рынке действует динамическое... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:47

2022-11-22T15:47

2022-11-22T15:47

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801938458_0:24:3083:1758_1920x0_80_0_0_e7e443c038fc775f9d8ef0edfe6794f4.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду, поскольку на этом рынке действует динамическое ценообразование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На рынке такси применяется динамическое ценообразование. Чтобы заинтересовать водителя работать ночью и в неблагоприятных погодных условиях, цена может увеличиваться. Такая система обеспечивает баланс интересов водителей и пассажиров и доступность данного вида транспорта", - говорится в сообщении.Корреспонденты РИА Новости не раз убеждались, что в неурочное время суток услуги такси дороже, нежели днем, как и в непогоду, как было и сегодня утром во время ледяного дождя. При этом PR-директор компании People&People, которой принадлежат сервисы такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф", Екатерина Зубенина рассказали РИА Новости, что цена поездки всегда зависит от спроса и предложения в конкретный момент. Поэтому, например, плохая погода или большое скопление людей в одном месте будут влиять на повышенный спрос и конечную цену поездки."Рост стоимости поездок возможен в любой зоне в случае, если количество клиентов становится намного больше количества свободных машин, или исходя из дорожной ситуации, так как ценообразование носит динамический характер. А водители сами стягиваются самостоятельно, когда видят зоны высокого спроса", - добавила она.

https://ria.ru/20220524/taksi-1790380418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)