https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html
ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду
ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду - РИА Новости, 22.11.2022
ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду, поскольку на этом рынке действует динамическое... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:47
2022-11-22T15:47
2022-11-22T15:47
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду, поскольку на этом рынке действует динамическое ценообразование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."На рынке такси применяется динамическое ценообразование. Чтобы заинтересовать водителя работать ночью и в неблагоприятных погодных условиях, цена может увеличиваться. Такая система обеспечивает баланс интересов водителей и пассажиров и доступность данного вида транспорта", - говорится в сообщении.Корреспонденты РИА Новости не раз убеждались, что в неурочное время суток услуги такси дороже, нежели днем, как и в непогоду, как было и сегодня утром во время ледяного дождя. При этом PR-директор компании People&People, которой принадлежат сервисы такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф", Екатерина Зубенина рассказали РИА Новости, что цена поездки всегда зависит от спроса и предложения в конкретный момент. Поэтому, например, плохая погода или большое скопление людей в одном месте будут влиять на повышенный спрос и конечную цену поездки."Рост стоимости поездок возможен в любой зоне в случае, если количество клиентов становится намного больше количества свободных машин, или исходя из дорожной ситуации, так как ценообразование носит динамический характер. А водители сами стягиваются самостоятельно, когда видят зоны высокого спроса", - добавила она.
https://ria.ru/20220524/taksi-1790380418.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС не увидела нарушений в подорожании такси в непогоду
ФАС не увидела нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не усматривает нарушений в подорожании такси ночью и в непогоду, поскольку на этом рынке действует динамическое ценообразование, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На рынке такси применяется динамическое ценообразование. Чтобы заинтересовать водителя работать ночью и в неблагоприятных погодных условиях, цена может увеличиваться. Такая система обеспечивает баланс интересов водителей и пассажиров и доступность данного вида транспорта", - говорится в сообщении.
Корреспонденты РИА Новости не раз убеждались, что в неурочное время суток услуги такси дороже, нежели днем, как и в непогоду, как было и сегодня утром во время ледяного дождя. При этом PR-директор компании People&People, которой принадлежат сервисы такси "Ситимобил" и "Таксовичкоф", Екатерина Зубенина рассказали РИА Новости, что цена поездки всегда зависит от спроса и предложения в конкретный момент. Поэтому, например, плохая погода или большое скопление людей в одном месте будут влиять на повышенный спрос и конечную цену поездки.
"Рост стоимости поездок возможен в любой зоне в случае, если количество клиентов становится намного больше количества свободных машин, или исходя из дорожной ситуации, так как ценообразование носит динамический характер. А водители сами стягиваются самостоятельно, когда видят зоны высокого спроса", - добавила она.