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Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/svo-1833241159.html
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:19
2022-11-22T06:27
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
су-25
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в Telegram-канале."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — говорится в публикации ведомства.В министерстве уточнили, что удары привели к уничтожению замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Вооруженные силы Украины, Украина
06:19 22.11.2022 (обновлено: 06:27 22.11.2022)
 
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ

Минобороны показало видео ракетных ударов СУ-25 по военным объектам и технике ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в Telegram-канале.
"Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — говорится в публикации ведомства.
В министерстве уточнили, что удары привели к уничтожению замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВойска воздушно-космической обороныСу-25Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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