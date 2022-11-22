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Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ - РИА Новости, 22.11.2022
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:19
2022-11-22T06:19
2022-11-22T06:27
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
су-25
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли ракетные удары по военным объектам и технике подразделений украинских военных, свидетельствует видео Минобороны в Telegram-канале."Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", — говорится в публикации ведомства.В министерстве уточнили, что удары привели к уничтожению замаскированных укрепленных полевых позиций и бронированной техники ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, су-25, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Войска воздушно-космической обороны, Су-25, Вооруженные силы Украины, Украина
06:19 22.11.2022 (обновлено: 06:27 22.11.2022)
Минобороны показало кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ
Минобороны показало видео ракетных ударов СУ-25 по военным объектам и технике ВСУ