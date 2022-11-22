https://ria.ru/20221122/svo-1833239268.html

На базе добровольческого батальона в Запорожье формируются несколько рот

На базе добровольческого батальона в Запорожье формируются несколько рот - РИА Новости, 22.11.2022

На базе добровольческого батальона в Запорожье формируются несколько рот

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 ноя - РИА Новости. На базе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области формируется несколько рот, РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T05:15

2022-11-22T05:15

2022-11-22T06:09

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 ноя - РИА Новости. На базе добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области формируется несколько рот, в том числе стрелковая, которые будут задействованы при необходимости в боевых действиях, рассказал командир одной из рот батальона с позывным "Метис"."Батальон оснащается одеждой высокого качества, вооружением и техникой. Есть и грузовые машины, есть и легковые: пикапы, джипы. Есть бронированные машины, разнообразное вооружение. Есть все, что необходимо для быстрого реагирования на поставленные задачи", - сказал он журналистам, отметив, что ресурсов для выполнения поставленных задач вполне хватает.По его словам, на сегодняшний день батальон выполняет задачи по охране, патрулированию и обеспечению безопасности жителей Запорожской области. Как отметил командир роты, в составе батальона - не только жители региона, но и добровольцы из других субъектов РФ, и желающие продолжают приезжать. Сейчас продолжается подготовка участников батальона."Есть люди с боевым опытом, приходят и ребята, которые никогда даже в армии не служили. Формируется рота - и не одна: стрелковая рота, роты выполнения специальных задач. Если будет поставлена задача, батальон выполнит любые поставленные задачи: надо будет задействовать (в боевых действиях - ред.), значит, будем задействованы. На 100% готовы", - отметил он.Батальон был создан в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В батальон имени вступили уже свыше 600 человек.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.

https://ria.ru/20221122/svo-1833238975.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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евгений балицкий, запорожская область, запорожье, россия, армия