https://ria.ru/20221122/svo-1833238975.html

Власти Запорожья заявили о готовности добровольческого батальона

Власти Запорожья заявили о готовности добровольческого батальона - РИА Новости, 22.11.2022

Власти Запорожья заявили о готовности добровольческого батальона

Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт, рассказал... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T05:11

2022-11-22T05:11

2022-11-22T08:44

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

запорожская область

запорожье

мелитополь

россия

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833248586_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4851838790565e1fb87fd271f0afdca0.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 22 ноя — РИА Новости. Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт, рассказал журналистам замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным "Терек"."Пока находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы (к боевым условиям. — Прим. ред.). У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Уже повоевали, знают, что это такое. Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера", — сообщил он.Чиновник подчеркнул, что для выполнения боевых задач, в том числе быстрых и маневренных, есть вся необходимая техника."Батальон оснащается одеждой высокого качества, вооружением и техникой. Есть и грузовые машины, есть и легковые: пикапы, джипы. Есть бронированные машины, разнообразное вооружение. Есть все, что необходимо для быстрого реагирования на поставленные задачи", — отметил "Терек".Сейчас на основе батальона создают несколько рот, включая стрелковую, добавил он.Батальон создали в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В группировку вступили уже свыше 600 человек.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов — уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221107/dobrovoltsy-1829799455.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

запорожье

мелитополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Добровольцы из батальона имени Судоплатова о готовности к задачам любой сложности Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова в Запорожской области, если потребуется, готовы к выполнению боевых задач любой сложности, многие его участники имеют соответствующий боевой опыт, есть и вся необходимая техника, рассказал замгубернатора региона по обороне с позывным "Терек". 2022-11-22T05:11 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений балицкий, запорожская область, запорожье, мелитополь, россия, армия