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Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу - РИА Новости, 22.11.2022
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Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу
Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу - РИА Новости, 22.11.2022
Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу
Ксения Собчак заявила, что обязанности задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова, который работал коммерческим... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:37
2022-11-22T14:37
ксения собчак
сергей чемезов
россия
медиа - общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что обязанности задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова, который работал коммерческим директором в ее компании "Oсторожно Media", "перераспределены между членами его команды", но он вернется на работу.Как ранее сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак, 2 ноября Суханова сняли с поста коммерческого директора. Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, он больше не является гендиректором фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг.Собчак заявила, что не считает изъятие функционала и перераспределение обязанностей внутри компании снятием с должности."Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность", - написала Собчак в своем Telegram-канале.По ее словам, человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор. Собчак утверждает, что продолжает "делать все возможное" для освобождения коллег.Ранее Собчак не подтверждала и наличие у нее израильского паспорта словами "место жительства не меняла", однако впоследствии факт израильского гражданства блогера подтвердили власти Литвы и ее мать сенатор Людмила Нарусова. В Литву Собчак уехала на фоне возбуждения уголовного дела против Суханова и Ариана Романовского, однако впоследствии вернулась в Россию.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221121/sobchak-1833099105.html
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ксения собчак, сергей чемезов, россия, медиа - общество
Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Россия, Медиа - Общество
14:37 22.11.2022
 
Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу

Собчак: обязанности комдира Суханова перераспределили, но он вернется на работу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКоммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что обязанности задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова, который работал коммерческим директором в ее компании "Oсторожно Media", "перераспределены между членами его команды", но он вернется на работу.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак, 2 ноября Суханова сняли с поста коммерческого директора. Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, он больше не является гендиректором фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг.
Собчак заявила, что не считает изъятие функционала и перераспределение обязанностей внутри компании снятием с должности.
"Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность", - написала Собчак в своем Telegram-канале.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 15:05Шоубиз
В Сети раскритиковали Собчак после ее слов о сложном периоде в жизни
По ее словам, человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор. Собчак утверждает, что продолжает "делать все возможное" для освобождения коллег.
Ранее Собчак не подтверждала и наличие у нее израильского паспорта словами "место жительства не меняла", однако впоследствии факт израильского гражданства блогера подтвердили власти Литвы и ее мать сенатор Людмила Нарусова. В Литву Собчак уехала на фоне возбуждения уголовного дела против Суханова и Ариана Романовского, однако впоследствии вернулась в Россию.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.
Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 18:27
Собчак принесла извинения Чемезову за действия своих сотрудников
 
Ксения СобчакСергей ЧемезовРоссияМедиа - Общество
 
 
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