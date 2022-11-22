https://ria.ru/20221122/sukhanov-1833367163.html

Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу

Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу - РИА Новости, 22.11.2022

Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу

Ксения Собчак заявила, что обязанности задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова, который работал коммерческим... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:37

2022-11-22T14:37

2022-11-22T14:37

ксения собчак

сергей чемезов

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ксения Собчак заявила, что обязанности задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова, который работал коммерческим директором в ее компании "Oсторожно Media", "перераспределены между членами его команды", но он вернется на работу.Как ранее сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак, 2 ноября Суханова сняли с поста коммерческого директора. Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, он больше не является гендиректором фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг.Собчак заявила, что не считает изъятие функционала и перераспределение обязанностей внутри компании снятием с должности."Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность", - написала Собчак в своем Telegram-канале.По ее словам, человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор. Собчак утверждает, что продолжает "делать все возможное" для освобождения коллег.Ранее Собчак не подтверждала и наличие у нее израильского паспорта словами "место жительства не меняла", однако впоследствии факт израильского гражданства блогера подтвердили власти Литвы и ее мать сенатор Людмила Нарусова. В Литву Собчак уехала на фоне возбуждения уголовного дела против Суханова и Ариана Романовского, однако впоследствии вернулась в Россию.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221121/sobchak-1833099105.html

https://ria.ru/20221117/cjxfr-1832288313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ксения собчак, сергей чемезов, россия, медиа - общество