https://ria.ru/20221122/stress-1833247712.html
Аналитики выяснили, при помощи каких товаров россияне борются со стрессом
Аналитики выяснили, при помощи каких товаров россияне борются со стрессом - РИА Новости, 22.11.2022
Аналитики выяснили, при помощи каких товаров россияне борются со стрессом
Россияне в 2022 году боролись со стрессом в том числе при помощи сладкого, астрологии и секс-игрушек, спрос в этих категориях за 10 месяцев текущего года... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T08:20
2022-11-22T08:20
2022-11-22T08:20
общество
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россияне в 2022 году боролись со стрессом в том числе при помощи сладкого, астрологии и секс-игрушек, спрос в этих категориях за 10 месяцев текущего года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, которое есть у РИА Новости."В 2022 году россияне стали чаще интересоваться антистресс-товарами и консультациями психологов, а также начали переедать на фоне стресса... Так, на 23% чаще в 2022 году россияне стали искать в интернете чипсы и сухарики, на 18% сладости – зефир, пастилу и мармелад, на 8% – торты, пирожные и выпечку, на 10% – варенье, мед и джемы, на 17% – печенье, пряники и вафли... Пользуются большим спросом и различные товары для взрослых: вибраторы (+20%) и мастурбаторы (+19%), презервативы (+14%), эрекционные кольца (+19%)", - говорится в исследовании.Также вырос спрос на различные БАДы и витамины (+21%). В топе запросов – БАДы для женщин (+20%), БАДы для похудения (+25%), для суставов (+42%), для волос (+32%), для пищеварения (+29%), на 14% вырос спрос на пробиотики. "Вероятно, на фоне стресса у россиян появились проблемы с перееданием, а отсюда – расстройства пищеварения. Это подтверждается ростом спроса на соответствующие пищевые добавки", – отметил руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.Отмечается, что также значительно вырос онлайн-спрос и на безрецептурные антидепрессанты: на 254% чаще россияне стали искать список безрецептурных успокоительных, при этом в третьем квартале 2022 года – на 190% чаще, чем в третьем квартале 2021 года. Также пользователи рунета ищут отзывы на антидепрессанты (+29%).Кроме того, россияне стали чаще интересоваться астрологией и картами таро. Например, спрос на такие карты в 2022 году вырос на 42%, на 143% чаще искали "предсказания" в интернете, а популярность запроса "астролог ютуб" возросла на 77%. "У увлекающихся астрологией россиян явно есть свои фавориты – по нашей статистике мы видим не только абстрактные запросы, но и конкретные имена астрологов и веб-сайты, которые стали искать чаще на 20-40%", – добавил Логанов.
https://ria.ru/20221002/son-1820923278.html
https://ria.ru/20220725/stress-1804725739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Аналитики выяснили, при помощи каких товаров россияне борются со стрессом
Price.ru: россияне стали чаще искать секс-игрушки, сладости и интересоваться астрологией
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россияне в 2022 году боролись со стрессом в том числе при помощи сладкого, астрологии и секс-игрушек, спрос в этих категориях за 10 месяцев текущего года значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, которое есть у РИА Новости.
"В 2022 году россияне стали чаще интересоваться антистресс-товарами и консультациями психологов, а также начали переедать на фоне стресса... Так, на 23% чаще в 2022 году россияне стали искать в интернете чипсы и сухарики, на 18% сладости – зефир, пастилу и мармелад, на 8% – торты, пирожные и выпечку, на 10% – варенье, мед и джемы, на 17% – печенье, пряники и вафли... Пользуются большим спросом и различные товары для взрослых: вибраторы (+20%) и мастурбаторы (+19%), презервативы (+14%), эрекционные кольца (+19%)", - говорится в исследовании.
Также вырос спрос на различные БАДы и витамины (+21%). В топе запросов – БАДы для женщин (+20%), БАДы для похудения (+25%), для суставов (+42%), для волос (+32%), для пищеварения (+29%), на 14% вырос спрос на пробиотики. "Вероятно, на фоне стресса у россиян появились проблемы с перееданием, а отсюда – расстройства пищеварения. Это подтверждается ростом спроса на соответствующие пищевые добавки", – отметил руководитель отдела маркетинга и аналитики Price.ru Денис Логанов.
Отмечается, что также значительно вырос онлайн-спрос и на безрецептурные антидепрессанты: на 254% чаще россияне стали искать список безрецептурных успокоительных, при этом в третьем квартале 2022 года – на 190% чаще, чем в третьем квартале 2021 года. Также пользователи рунета ищут отзывы на антидепрессанты (+29%).
Кроме того, россияне стали чаще интересоваться астрологией и картами таро. Например, спрос на такие карты в 2022 году вырос на 42%, на 143% чаще искали "предсказания" в интернете, а популярность запроса "астролог ютуб" возросла на 77%. "У увлекающихся астрологией россиян явно есть свои фавориты – по нашей статистике мы видим не только абстрактные запросы, но и конкретные имена астрологов и веб-сайты, которые стали искать чаще на 20-40%", – добавил Логанов.