СМИ: конфликт на Украине рассорил самые могущественные страны Европы
FP: конфликт на Украине настроил Францию и Германию друг против друга как никогда прежде
Флаги Франции и Германии. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине обозначил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде, написала обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.
"Париж осыпает Берлин критикой. Почему немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона? Почему Шольц отправился в Китай один? Почему ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale? Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без координации с Францией, нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином", — отметила она.
По мнению журналиста, в Европе на протяжении последних лет существовало "разделение труда", которое устраивало обе страны. Германия могла игнорировать геополитику, сосредоточившись на экономике, в то время как Франция, как ядерная держава с серьезной армией и местом в Совете Безопасности ООН, могла уделять больше сил внешней политике. Однако, как отметила обозреватель, с годами эти отношения становились все более и более "несбалансированными".
Конфликт на Украине обострил "основополагающее расхождение" между странами, "вызвав трения у обеих сторон", добавила она.
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"У Германии сейчас две большие головные боли. Во-первых, ее модель экономического роста находится под угрозой как из-за санкций против России, так и из-за резкого сокращения поставок энергоресурсов. Впервые за многие годы, центральный экономический субъект Европы, от которого так сильно зависят другие члены ЕС импортирует больше, чем экспортирует", — выразила мнение журналист.
В статье отмечается, что "второй головной болью Германии" стало осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО.
"Внезапно Германия осознает, что Европе срочно нужна политика безопасности и обороны, в которой она может не полагаться на Францию. У Эммануэля Макрона есть интересные идеи о “стратегической автономии” Европы, но он смутно представляет, что это значит и под чьим руководством это должно оформиться. Вот почему новым приоритетом Шольца является улучшение отношений Берлина с Вашингтоном", — заявила Каролин де Грюйтер.
Автор также сослалась на статью французского экономиста Жака Аттали о том, что между странами возникло "разногласие долгосрочных стратегических интересов". В результате, по его мнению, "война между Францией и Германией снова становится возможной".
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Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею французского президента Эммануэля Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
Ранее встречу между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, перенесли на январь. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по некоторым вопросам в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.
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