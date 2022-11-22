https://ria.ru/20221122/ssora-1833233771.html

СМИ: конфликт на Украине рассорил самые могущественные страны Европы

СМИ: конфликт на Украине рассорил самые могущественные страны Европы - РИА Новости, 22.11.2022

СМИ: конфликт на Украине рассорил самые могущественные страны Европы

Конфликт на Украине обозначил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде, написала обозреватель журнала... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:00

2022-11-22T02:00

2022-11-22T02:00

в мире

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине обозначил глубокие стратегические разногласия между Францией и Германией, рассорив их как никогда прежде, написала обозреватель журнала Foreign Policy Каролин де Грюйтер.По мнению журналиста, в Европе на протяжении последних лет существовало "разделение труда", которое устраивало обе страны. Германия могла игнорировать геополитику, сосредоточившись на экономике, в то время как Франция, как ядерная держава с серьезной армией и местом в Совете Безопасности ООН, могла уделять больше сил внешней политике. Однако, как отметила обозреватель, с годами эти отношения становились все более и более "несбалансированными".Конфликт на Украине обострил "основополагающее расхождение" между странами, "вызвав трения у обеих сторон", добавила она."У Германии сейчас две большие головные боли. Во-первых, ее модель экономического роста находится под угрозой как из-за санкций против России, так и из-за резкого сокращения поставок энергоресурсов. Впервые за многие годы, центральный экономический субъект Европы, от которого так сильно зависят другие члены ЕС импортирует больше, чем экспортирует", — выразила мнение журналист.В статье отмечается, что "второй головной болью Германии" стало осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО.Автор также сослалась на статью французского экономиста Жака Аттали о том, что между странами возникло "разногласие долгосрочных стратегических интересов". В результате, по его мнению, "война между Францией и Германией снова становится возможной".Как отмечали ранее французские и немецкие СМИ, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею французского президента Эммануэля Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.Ранее встречу между лидерами Франции и ФРГ, а также встреча французского и немецкого правительств, запланированная на 26 октября в Фонтенбло, перенесли на январь. Согласно главе минфина Франции Брюно Ле Мэру, причиной переноса стал плотный график участников. Однако спикер правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что участникам "требуется больше времени" из-за того, что по некоторым вопросам в сфере энергетики и обороны еще не достигнуто соглашение.

https://ria.ru/20221104/sholts-1829272101.html

https://ria.ru/20220907/evrosoyuz-1814915749.html

https://ria.ru/20220906/raskol-1814876406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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