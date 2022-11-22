https://ria.ru/20221122/ssha-1833432746.html

Республиканцы не откажутся от помощи Украине, заявил американский сенатор

Республиканцы не откажутся от помощи Украине, заявил американский сенатор - РИА Новости, 22.11.2022

Республиканцы не откажутся от помощи Украине, заявил американский сенатор

Республиканцы не откажутся от помощи Украине, а звучащие призывы о ее остановке - лишь желание оппонировать Демократической партии, считает член международного... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:20

2022-11-22T17:20

2022-11-22T17:24

в мире

джим риш

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Республиканцы не откажутся от помощи Украине, а звучащие призывы о ее остановке - лишь желание оппонировать Демократической партии, считает член международного комитета сената Джим Риш.Уходящий в отставку глава сенатского комитета по ассигнованиям Ричард Шелби, по данным портала, намерен включить значительный пакет помощи Украины в законопроект о расходах на год."Республиканские лидеры отметили недавние победы Украины на поле боя в качестве причины удвоить помощь, а не отказываться от нее", - говорится в сообщении.Издание указывает, что механизмы проверки, к которым призывают республиканцы из палаты представителей, на деле уже существуют, так что законодателям предстоит изложить конкретные планы вместе со своими призывами. Сенатор-республиканец Майк Раундс, как указывает издание, признал, что оружие на Украину поступает через дополнительные проверки.Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США представили законопроект об аудите выделяемых средств на помощь Украине, заявила конгрессмены Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту США Джо Байдену. Помимо нее, законопроект поддержали десять ее однопартийцев.

https://ria.ru/20221122/bpla-1833426278.html

https://ria.ru/20221122/ukraina-1833416474.html

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в мире, джим риш, украина, сша, марджори тейлор грин, джо байден