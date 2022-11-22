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Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ - РИА Новости, 22.11.2022
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Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ
Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ - РИА Новости, 22.11.2022
Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ
Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:44
2022-11-22T10:44
в мире
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
снг
сша
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ДУШАНБЕ, 22 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве СНГ, заявил во вторник глава ведомства Сергей Нарышкин."Образцы такой деструктивной и подрывной деятельности – ситуация на Украине, где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время визита в Душанбе. По словам Нарышкина, это привело к тому, что "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство"."Общая задача наших спецслужб сейчас – противодействовать деструктивным действиям западных стран на территории наших государств", - добавил глава СВР.
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в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, снг, сша
В мире, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, СНГ, США
10:44 22.11.2022
 
Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ

Нарышкин заявил, что США постоянно ищут болевые точки в СНГ для провокации конфликтов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 22 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве СНГ, заявил во вторник глава ведомства Сергей Нарышкин.
"Образцы такой деструктивной и подрывной деятельности – ситуация на Украине, где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время визита в Душанбе. По словам Нарышкина, это привело к тому, что "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство".
"Общая задача наших спецслужб сейчас – противодействовать деструктивным действиям западных стран на территории наших государств", - добавил глава СВР.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 09:42
От вмешательства США не застрахована ни одна страна СНГ, считает Лавров
 
В миреСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияСНГСША
 
 
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