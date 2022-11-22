https://ria.ru/20221122/ssha-1833274343.html

Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ

Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ - РИА Новости, 22.11.2022

Нарышкин заявил о постоянных попытках США провоцировать конфликты в СНГ

Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:44

2022-11-22T10:44

2022-11-22T10:44

в мире

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ДУШАНБЕ, 22 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Служба внешней разведки (СВР) России постоянно фиксирует попытки США и других стран Запада найти болевые точки, чтобы спровоцировать конфликты на пространстве СНГ, заявил во вторник глава ведомства Сергей Нарышкин."Образцы такой деструктивной и подрывной деятельности – ситуация на Украине, где в течение десятилетий культивировались национализм и русофобия, что привело к плачевным результатам", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости во время визита в Душанбе. По словам Нарышкина, это привело к тому, что "процветающая Украина" превратилась в "диктаторское и коррупционное государство"."Общая задача наших спецслужб сейчас – противодействовать деструктивным действиям западных стран на территории наших государств", - добавил глава СВР.

https://ria.ru/20220930/sng-1820508774.html

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Кирилл Волков

в мире, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, снг, сша