07:06 22.11.2022 (обновлено: 15:22 22.11.2022)
Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Посольство России в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Реакция США на расстрел российских военнопленных показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине, отметили в посольстве России в Вашингтоне.
Ранее посол США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак заявила, что американские власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.
"Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию", — подчеркнули в российской дипмиссии.
"(Они. — Прим. ред.) загоняют российско-американские отношения в тупик", — отмечается в заявлении.
Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.