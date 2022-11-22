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Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022
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Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных - РИА Новости, 22.11.2022
Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных
Реакция США на расстрел российских военнопленных показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине,... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:06
2022-11-22T15:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Реакция США на расстрел российских военнопленных показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине, отметили в посольстве России в Вашингтоне.Ранее посол США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак заявила, что американские власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву."Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию", — подчеркнули в российской дипмиссии.Посольство напомнило, что Москва неоднократно говорила о превращении Штатов в сторону конфликта из-за поставок вооружений Киеву, обучения "преступников и наемников", а также передачи разведданных.Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
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в мире, валерий фадеев, россия, сша, украина, оон, совет европы, обсе
В мире, Валерий Фадеев, Россия, США, Украина, ООН, Совет Европы, ОБСЕ
07:06 22.11.2022 (обновлено: 15:22 22.11.2022)
 
Посольство России осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

Посольство России в Вашингтоне осудило реакцию США на расстрел российских военнопленных

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Реакция США на расстрел российских военнопленных показывает, что американская сторона способствует укреплению чувства безнаказанности неонацистов на Украине, отметили в посольстве России в Вашингтоне.
Ранее посол США по глобальному криминальному правосудию Бет Ван Шаак заявила, что американские власти отслеживают сообщения о расстреле российских военнопленных в Донбассе и считают, что все стороны конфликта должны следовать международному праву.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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"Чиновница отказалась прямо осудить факт расправы над нашими безоружными солдатами, несмотря на подтверждение подлинности соответствующих видеоматериалов американскими журналистами, которые не стали замалчивать трагедию", — подчеркнули в российской дипмиссии.
Посольство напомнило, что Москва неоднократно говорила о превращении Штатов в сторону конфликта из-за поставок вооружений Киеву, обучения "преступников и наемников", а также передачи разведданных.

"(Они. — Прим. ред.) загоняют российско-американские отношения в тупик", — отмечается в заявлении.

Видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен, появился в интернете 18 ноября. По информации российского Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек, причем это не единичное военное преступление, а распространенная в ВСУ практика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:52Специальная военная операция на Украине
США отслеживают сообщения о казни российских военнопленных, завил Госдеп
 
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