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В США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем - РИА Новости, 22.11.2022
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В США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем
В США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем - РИА Новости, 22.11.2022
В США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем
США разочарованы итогами переговоров Сербии и Косово с главой дипломатии ЕС по урегулированию напряженности со стороны Приштины, говорится в опубликованном... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T02:34
2022-11-22T02:34
в мире
жозеп боррель
александр вучич
косово
сербия
приштина
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США разочарованы итогами переговоров Сербии и Косово с главой дипломатии ЕС по урегулированию напряженности со стороны Приштины, говорится в опубликованном заявлении американского госдепартамента."США разочарованы тем, что лидеры Косово и Сербии сегодня не смогли договориться с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем о разрешении текущего кризиса в Косово", - указано в сообщении.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".В госдепе призвали Сербию и Косово к "немедленным шагам" по снижению напряженности и "уступкам" с обеих сторон для достижения "справедливого компромисса". Там также рекомендовали воздержаться от провокационных действий и конструктивно подходить к разрешению ситуации.Вечером в понедельник сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. Утром во вторник начинается выписывание штрафов за сербские номера. По его словам, Приштина планировала насильственные действия месяцами.Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.Вучич ранее заявлял, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.
https://ria.ru/20221121/kosovo-1833208561.html
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в мире, жозеп боррель, александр вучич, косово, сербия, приштина, евросоюз
В мире, Жозеп Боррель, Александр Вучич, Косово, Сербия, Приштина, Евросоюз
02:34 22.11.2022
 
В США выразили разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем

Госдеп США выразил разочарование итогами переговоров Сербии и Косово с Боррелем

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США разочарованы итогами переговоров Сербии и Косово с главой дипломатии ЕС по урегулированию напряженности со стороны Приштины, говорится в опубликованном заявлении американского госдепартамента.
"США разочарованы тем, что лидеры Косово и Сербии сегодня не смогли договориться с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем о разрешении текущего кризиса в Косово", - указано в сообщении.
Блокпост Kосовской полиции на перекрестке Яринье - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 21:00
Власти Косово раскритиковали ЕС за позицию по соглашению с Сербией
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".
В госдепе призвали Сербию и Косово к "немедленным шагам" по снижению напряженности и "уступкам" с обеих сторон для достижения "справедливого компромисса". Там также рекомендовали воздержаться от провокационных действий и конструктивно подходить к разрешению ситуации.
"Мы присоединяемся к ЕС в призыве к Косово незамедлительно отложить любые запланированные меры, которые могут привести к эскалации напряженности, включая введение штрафов для транспортных средств", - резюмировали в госдепартаменте.
Вечером в понедельник сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. Утром во вторник начинается выписывание штрафов за сербские номера. По его словам, Приштина планировала насильственные действия месяцами.
Косовская полиция сообщила накануне, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, направлено 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово". C 22 ноября до 21 января 2023 года каждому владельцу автомобиля на территории Косово с "нелегальными номерами" полиция будет выписывать штрафы.
Вучич ранее заявлял, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 23:35
Вучич заявил о готовности Сербии защищать свой народ в Косово
 
В миреЖозеп БоррельАлександр ВучичКосовоСербияПриштинаЕвросоюз
 
 
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