https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833332548.html

Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.11.2022

Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:23

2022-11-22T13:23

2022-11-22T14:18

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.На Донецком направлении:На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате убиты и ранены более 50 человек, ликвидирован танк, уничтожены три БМП и пять машин.На Краснолиманском направлении:Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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Минобороны о сорванной атаке мотопехотной роты ВСУ в ЛНР Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны. 2022-11-22T13:23 true PT3M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность