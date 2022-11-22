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Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833332548.html
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 22.11.2022
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:23
2022-11-22T14:18
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.На Донецком направлении:На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате убиты и ранены более 50 человек, ликвидирован танк, уничтожены три БМП и пять машин.На Краснолиманском направлении:Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.
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Минобороны о сорванной атаке мотопехотной роты ВСУ в ЛНР
Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
13:23 22.11.2022 (обновлено: 14:18 22.11.2022)
 
Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

Минобороны: российские военные сорвали атаку мотопехотной роты ВСУ в ЛНР

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российские военные отразили массированные атаки ВСУ на нескольких направлениях, говорится в сводке Минобороны.
На Донецком направлении:
  • убиты более 120 украинских военнослужащих;
  • уничтожены два танка, шесть бронированных машин и пять автомобилей.
На Южнодонецком направлении нанесен удар по механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное. Разбиты три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе Павловки. Потери ВСУ составили:
  • более пятидесяти человек убитыми и ранеными;
  • три БМП и два бронеавтомобиля.
На Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВСУ, атаковавшей в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате убиты и ранены более 50 человек, ликвидирован танк, уничтожены три БМП и пять машин.
На Краснолиманском направлении:
  • сорвана попытка мотопехотной роты атаковать из Стельмаховки;
  • убиты до 40 человек, уничтожены три БМП и три пикапа.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 11 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Кругляковка Харьковской области, Победа, Доброволье, Водяное Донецкой Народной Республики, Садовое, Токаревка, Дудчаны Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах.
Россия с 24 февраля ведет военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, главная цель боевых действий — освобождение Донбасса. В сентябре ДНР и ЛНР по итогам голосования жителей этих территорий приняты в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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