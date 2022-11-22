https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833331812.html

ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022

ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:21

2022-11-22T13:21

2022-11-22T14:03

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе населенного пункта Павловка."Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833332548.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы рф, безопасность