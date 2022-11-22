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ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:21
2022-11-22T14:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе населенного пункта Павловка."Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833332548.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
13:21 22.11.2022 (обновлено: 14:03 22.11.2022)
 
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении трех групп диверсантов ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ.
"На южно-донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе населенного пункта Павловка.
"Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - добавили в МО РФ.
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