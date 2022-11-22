https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833331812.html
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.11.2022
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:21
2022-11-22T13:21
2022-11-22T14:03
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:147:3380:2048_1920x0_80_0_0_552fcce829e8ce6792c4116b7ea4a79f.jpg
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Более 50 украинских военных убиты и ранены при ударах ВС РФ по механизированной роте и диверсионным группам на южно-донецком направлении, заявили в Минобороны РФ."На южно-донецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населённого пункта Водяное", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожены три диверсионно-разведывательные группы, действовавшие в районе населенного пункта Павловка."Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833332548.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_03b10a82b1a528f49d37a8c959a856de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
13:21 22.11.2022 (обновлено: 14:03 22.11.2022)
ВС России уничтожили 50 военных ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны сообщило об уничтожении трех групп диверсантов ВСУ на Южнодонецком направлении