https://ria.ru/20221122/spetsoperatsiya-1833299601.html
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 22.11.2022
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию
Депутат гордумы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем, сообщили РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:46
2022-11-22T11:46
2022-11-22T13:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат гордумы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы и в фонде."Тимофей Жуков избирался по партийным спискам и является депутатом на непостоянной основе, поэтому официально предупреждать городской парламент о своем решении он не обязан. Неофициально о своем намерении уехать в зону проведения спецоперации Тимофей Романович говорил не раз. Предполагаем, что он, действительно, ушел добровольцем", – сказала собеседница агентства. Другая собеседница агентства из гордумы пояснила, что сейчас Жуков находится в сборном пункте "на подготовке", он не сдал мандат и "пока остается депутатом".В фонде "Город без наркотиков" подтвердили, что Жуков отправится добровольцем на спецоперацию. "Он вчера уехал днем в сборный пункт. Где он находится на данный момент, такой информации у меня нет. Он не сразу отправится (на Украину), сейчас, наверняка, идут учения. Кто будет руководить фондом – вопрос решается, Тимофей не уволился, пока официально он остается руководителем", – уточнили в "Городе без наркотиков".Ранее Жуков ездил волонтером для оказания адресной гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.Согласно данным на сайте гордумы, Жуков служил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом гордумы VII созыва.
https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html
https://ria.ru/20221121/sapozhnikov-1833085611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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11:46 22.11.2022 (обновлено: 13:00 22.11.2022)
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию
Депутат Екатеринбургской гордумы Жуков решил отправиться добровольцем на спецоперацию