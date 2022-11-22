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Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 22.11.2022
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Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию - РИА Новости, 22.11.2022
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию
Депутат гордумы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем, сообщили РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:46
2022-11-22T13:00
специальная военная операция на украине
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат гордумы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы и в фонде."Тимофей Жуков избирался по партийным спискам и является депутатом на непостоянной основе, поэтому официально предупреждать городской парламент о своем решении он не обязан. Неофициально о своем намерении уехать в зону проведения спецоперации Тимофей Романович говорил не раз. Предполагаем, что он, действительно, ушел добровольцем", – сказала собеседница агентства. Другая собеседница агентства из гордумы пояснила, что сейчас Жуков находится в сборном пункте "на подготовке", он не сдал мандат и "пока остается депутатом".В фонде "Город без наркотиков" подтвердили, что Жуков отправится добровольцем на спецоперацию. "Он вчера уехал днем в сборный пункт. Где он находится на данный момент, такой информации у меня нет. Он не сразу отправится (на Украину), сейчас, наверняка, идут учения. Кто будет руководить фондом – вопрос решается, Тимофей не уволился, пока официально он остается руководителем", – уточнили в "Городе без наркотиков".Ранее Жуков ездил волонтером для оказания адресной гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.Согласно данным на сайте гордумы, Жуков служил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом гордумы VII созыва.
https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html
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екатеринбург, общество, россия, единая россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Екатеринбург, Общество, Россия, Единая Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:46 22.11.2022 (обновлено: 13:00 22.11.2022)
 
Екатеринбургский депутат решил отправиться добровольцем на спецоперацию

Депутат Екатеринбургской гордумы Жуков решил отправиться добровольцем на спецоперацию

© Фото : Партия "Единая Россия"Депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков
Депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : Партия "Единая Россия"
Депутат Екатеринбургской гордумы Тимофей Жуков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Депутат гордумы Екатеринбурга от "Единой России" и руководитель фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы и в фонде.
"Тимофей Жуков избирался по партийным спискам и является депутатом на непостоянной основе, поэтому официально предупреждать городской парламент о своем решении он не обязан. Неофициально о своем намерении уехать в зону проведения спецоперации Тимофей Романович говорил не раз. Предполагаем, что он, действительно, ушел добровольцем", – сказала собеседница агентства. Другая собеседница агентства из гордумы пояснила, что сейчас Жуков находится в сборном пункте "на подготовке", он не сдал мандат и "пока остается депутатом".
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В фонде "Город без наркотиков" подтвердили, что Жуков отправится добровольцем на спецоперацию. "Он вчера уехал днем в сборный пункт. Где он находится на данный момент, такой информации у меня нет. Он не сразу отправится (на Украину), сейчас, наверняка, идут учения. Кто будет руководить фондом – вопрос решается, Тимофей не уволился, пока официально он остается руководителем", – уточнили в "Городе без наркотиков".
Ранее Жуков ездил волонтером для оказания адресной гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.
Согласно данным на сайте гордумы, Жуков служил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде, был снайпером. В сентябре 2018 года был избран депутатом гордумы VII созыва.
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