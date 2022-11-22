https://ria.ru/20221122/soltanovskiy-1833307761.html

Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы

Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы - РИА Новости, 22.11.2022

Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы

Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:15

2022-11-22T12:15

2022-11-22T16:57

политика

россия

совет европы

иван солтановский

владимир путин

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в документе.

https://ria.ru/20220926/chizhov-1819455842.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет европы, иван солтановский, владимир путин