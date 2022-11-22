https://ria.ru/20221122/soltanovskiy-1833307761.html
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы - РИА Новости, 22.11.2022
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы
Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:15
2022-11-22T12:15
2022-11-22T16:57
политика
россия
совет европы
иван солтановский
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220926/chizhov-1819455842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет европы, иван солтановский, владимир путин
Политика, Россия, Совет Европы, Иван Солтановский, Владимир Путин
12:15 22.11.2022 (обновлено: 16:57 22.11.2022)
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы
Путин подписал указ об освобождении Солтановского от должности постпреда при Совете Европы