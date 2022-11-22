Рейтинг@Mail.ru
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы - РИА Новости, 22.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221122/soltanovskiy-1833307761.html
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы - РИА Новости, 22.11.2022
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы
Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:15
2022-11-22T16:57
политика
россия
совет европы
иван солтановский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151284/44/1512844466_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_7b8b840c0b2ee1c5b90bb119ad96c157.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в документе.
https://ria.ru/20220926/chizhov-1819455842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151284/44/1512844466_114:0:1887:1330_1920x0_80_0_0_2fd7883dc6753e4c4feecbe57f7b1fa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, совет европы, иван солтановский, владимир путин
Политика, Россия, Совет Европы, Иван Солтановский, Владимир Путин
12:15 22.11.2022 (обновлено: 16:57 22.11.2022)
 
Путин снял Солтановского с поста постпреда при Совете Европы

Путин подписал указ об освобождении Солтановского от должности постпреда при Совете Европы

© Фото : МИД РФИван Солтановский
Иван Солтановский - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : МИД РФ
Иван Солтановский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика", — говорится в документе.
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 11:18
Путин освободил Чижова от обязанностей постпреда России при ЕС
 
ПолитикаРоссияСовет ЕвропыИван СолтановскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала