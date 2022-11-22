https://ria.ru/20221122/sobchak-1833316215.html
Собчак уволила Суханова из "Oсторожно Media", сообщил источник
Собчак уволила Суханова из "Oсторожно Media", сообщил источник - РИА Новости, 22.11.2022
Собчак уволила Суханова из "Oсторожно Media", сообщил источник
Задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:40
2022-11-22T12:40
2022-11-22T12:40
происшествия
ксения собчак
сергей чемезов
россия
москва
ростех
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media", сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак."Он уволен 2 ноября", - сказал собеседник агентства.Ранее стало известно о снятии Суханова с поста гендира фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг.В конце октября Тверской суд Москвы арестовал Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) до 24 декабря.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221122/vymogatelstvo-1833308979.html
https://ria.ru/20221026/arest-1827046704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ксения собчак, сергей чемезов, россия, москва, ростех
Происшествия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Россия, Москва, Ростех
Собчак уволила Суханова из "Oсторожно Media", сообщил источник
Собчак уволила фигуранта дела о вымогательстве Суханова из "Oсторожно Media"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задержанного по делу о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова Кирилла Суханова сняли с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак "Oсторожно Media", сообщил РИА Новости источник в окружении Собчак.
"Он уволен 2 ноября", - сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно о снятии Суханова с поста гендира фирмы "КС 2", занимающейся оказанием рекламных услуг.
В конце октября Тверской суд Москвы
арестовал Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (по паспорту - Кузьмин) до 24 декабря.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за "блок" на публикацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Суханов заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей, которые были переданы ему в качестве первого транша в одном из ресторанов в центре Москвы. Деньги Суханову передал некий Андрей Балдухаев, который также проходит потерпевшим по делу.
Собчак изначально заявила, что не имеет отношения к Telegram-каналу "Тушите свет" или к его фейковому "двойнику", в котором появилась информация о проведении расследования против Чемезова. Тем не менее накануне ареста Суханова она уехала из России
. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также принесла извинения за своих сотрудников Чемезову.
Дело расследует Главное следственное управление ГУМВД по Москве. Суханову предъявлено обвинение по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.