https://ria.ru/20221122/sobaki-1833266776.html

Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках

Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках - РИА Новости, 22.11.2022

Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках

Башкирский парламент направил в Государственную Думу три законопроекта о регулировании численности бродячих собак, сообщили в пресс-службе госсобрания -... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:21

2022-11-22T10:21

2022-11-22T10:21

общество

константин толкачев

республика башкортостан

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Башкирский парламент направил в Государственную Думу три законопроекта о регулировании численности бродячих собак, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая республики."Депутаты госсобрания-курултая Башкортостана приняли решение внести в Государственную Думу три законопроекта, направленные на совершенствование федерального законодательства об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.Так, башкирские парламентарии предлагают отнести одичавших собак к диким животным, обязательно стерилизовать домашних животных и маркировать их для идентификации и учета."Стерилизация питомцев – это социальная необходимость. Бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы бездомных животных. Во многих европейских странах в обязательном порядке стерилизуют всех животных – и домашних, и уличных, за исключением тех, которые имеют селекционную ценность", - приводятся слова спикера парламента Башкирии Константина Толкачева.

https://ria.ru/20221114/dagestan-1831359831.html

https://ria.ru/20221113/sobaka-1831137068.html

республика башкортостан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, константин толкачев, республика башкортостан