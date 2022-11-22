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Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках - РИА Новости, 22.11.2022
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Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках
Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках - РИА Новости, 22.11.2022
Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках
Башкирский парламент направил в Государственную Думу три законопроекта о регулировании численности бродячих собак, сообщили в пресс-службе госсобрания -... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:21
2022-11-22T10:21
общество
константин толкачев
республика башкортостан
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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Башкирский парламент направил в Государственную Думу три законопроекта о регулировании численности бродячих собак, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая республики."Депутаты госсобрания-курултая Башкортостана приняли решение внести в Государственную Думу три законопроекта, направленные на совершенствование федерального законодательства об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.Так, башкирские парламентарии предлагают отнести одичавших собак к диким животным, обязательно стерилизовать домашних животных и маркировать их для идентификации и учета."Стерилизация питомцев – это социальная необходимость. Бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы бездомных животных. Во многих европейских странах в обязательном порядке стерилизуют всех животных – и домашних, и уличных, за исключением тех, которые имеют селекционную ценность", - приводятся слова спикера парламента Башкирии Константина Толкачева.
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общество, константин толкачев, республика башкортостан
Общество, Константин Толкачев, Республика Башкортостан
10:21 22.11.2022
 
Депутаты Башкирии подготовили законопроекты о бродячих собаках

Депутаты Башкирии направили в Госдуму проекты о регулировании численности бродячих собак

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПойманные беспризорные собаки
Пойманные беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пойманные беспризорные собаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 22 ноя – РИА Новости. Башкирский парламент направил в Государственную Думу три законопроекта о регулировании численности бродячих собак, сообщили в пресс-службе госсобрания - Курултая республики.
"Депутаты госсобрания-курултая Башкортостана приняли решение внести в Государственную Думу три законопроекта, направленные на совершенствование федерального законодательства об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.
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В Дагестане из-за агрессивных бродячих собак завели дело о халатности
Так, башкирские парламентарии предлагают отнести одичавших собак к диким животным, обязательно стерилизовать домашних животных и маркировать их для идентификации и учета.
"Стерилизация питомцев – это социальная необходимость. Бесконтрольное размножение является одной из причин появления проблемы бездомных животных. Во многих европейских странах в обязательном порядке стерилизуют всех животных – и домашних, и уличных, за исключением тех, которые имеют селекционную ценность", - приводятся слова спикера парламента Башкирии Константина Толкачева.
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ОбществоКонстантин ТолкачевРеспублика Башкортостан
 
 
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