https://ria.ru/20221122/sng-1833373587.html

Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ

Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ - РИА Новости, 22.11.2022

Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ

Молдавия пока не планирует выходить из СНГ, чтобы не обострять ситуацию и сохранить мир и стабильность в стране, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T14:51

2022-11-22T14:51

2022-11-22T14:51

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наталья гаврилица

молдавия

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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Молдавия пока не планирует выходить из СНГ, чтобы не обострять ситуацию и сохранить мир и стабильность в стране, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев не принимает приглашения на мероприятия СНГ и должен будет серьезно проанализировать выход из организации."Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV, отвечая на вопрос о том, планируется ли выход из Содружества. По ее словам, Молдавия присоединилась к тем проектам СНГ, которые выгодны для страны и граждан. В частности, речь идет о сотрудничестве в областях экономики и торговли.

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

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Кирилл Волков

в мире, наталья гаврилица, молдавия, снг