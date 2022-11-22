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Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ - РИА Новости, 22.11.2022
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Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ
Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ - РИА Новости, 22.11.2022
Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ
Молдавия пока не планирует выходить из СНГ, чтобы не обострять ситуацию и сохранить мир и стабильность в стране, заявила премьер республики Наталья Гаврилица. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T14:51
2022-11-22T14:51
в мире
наталья гаврилица
молдавия
снг
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Молдавия пока не планирует выходить из СНГ, чтобы не обострять ситуацию и сохранить мир и стабильность в стране, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев не принимает приглашения на мероприятия СНГ и должен будет серьезно проанализировать выход из организации."Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV, отвечая на вопрос о том, планируется ли выход из Содружества. По ее словам, Молдавия присоединилась к тем проектам СНГ, которые выгодны для страны и граждан. В частности, речь идет о сотрудничестве в областях экономики и торговли.
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, снг
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, СНГ
14:51 22.11.2022
 
Премьер Молдавии заявила, что Кишинев пока не планирует выходить из СНГ

Премьер Молдавии Гаврилица: Кишинев, чтобы сохранить стабильность, пока не выйдет из СНГ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Молдавия пока не планирует выходить из СНГ, чтобы не обострять ситуацию и сохранить мир и стабильность в стране, заявила премьер республики Наталья Гаврилица.
Ранее власти страны уже говорили о необходимости обсудить, есть ли смысл стране оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле заявил, что Кишинев не принимает приглашения на мероприятия СНГ и должен будет серьезно проанализировать выход из организации.
"Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан", - заявила Гаврилица в эфире телеканала Pro TV, отвечая на вопрос о том, планируется ли выход из Содружества. По ее словам, Молдавия присоединилась к тем проектам СНГ, которые выгодны для страны и граждан. В частности, речь идет о сотрудничестве в областях экономики и торговли.
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В миреНаталья ГаврилицаМолдавияСНГ
 
 
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