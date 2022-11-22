https://ria.ru/20221122/slutskiy-1833510855.html

Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей

Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей - РИА Новости, 22.11.2022

Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей

Действия украинской прокуратуры - лицемерная попытка оправдания палачей, "управляемая" из-за океана реакция укронацистов запоздала, заявил глава думского... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T22:51

2022-11-22T22:51

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Действия украинской прокуратуры - лицемерная попытка оправдания палачей, "управляемая" из-за океана реакция укронацистов запоздала, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Во вторник украинская генпрокуратура обвинила в вероломстве и нарушении обычаев войны российских военнопленных, которых расстреляли ранее."Обвинения украинской прокуратуры - лишь лицемерная попытка оправдания палачей, причём по методичкам США. Только вот "управляемая" из-за океана реакция укронацистов совсем запоздала", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, видео с убитыми российскими пленными облетели весь мир, и даже ангажированные коллективным Западом СМИ не смогли замолчать военные преступления украинской власти."Убийцы безоружных российских пленных не должны уйти от справедливого возмездия. И никакие манипуляции с трактовкой "законов войны" не помешают их найти и отдать под трибунал!" - добавил парламентарий.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html

https://ria.ru/20221121/suschnost-1833195177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, валерий фадеев, россия, сша, макеевка, оон, обсе, совет европы