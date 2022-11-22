Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей
Слуцкий: обвинения украинской прокуратуры — лицемерная попытка оправдания палачей
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Действия украинской прокуратуры - лицемерная попытка оправдания палачей, "управляемая" из-за океана реакция укронацистов запоздала, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник украинская генпрокуратура обвинила в вероломстве и нарушении обычаев войны российских военнопленных, которых расстреляли ранее.
"Обвинения украинской прокуратуры - лишь лицемерная попытка оправдания палачей, причём по методичкам США. Только вот "управляемая" из-за океана реакция укронацистов совсем запоздала", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, видео с убитыми российскими пленными облетели весь мир, и даже ангажированные коллективным Западом СМИ не смогли замолчать военные преступления украинской власти.
"Убийцы безоружных российских пленных не должны уйти от справедливого возмездия. И никакие манипуляции с трактовкой "законов войны" не помешают их найти и отдать под трибунал!" - добавил парламентарий.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.