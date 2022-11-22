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Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей - РИА Новости, 22.11.2022
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Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей
Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей - РИА Новости, 22.11.2022
Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей
Действия украинской прокуратуры - лицемерная попытка оправдания палачей, "управляемая" из-за океана реакция укронацистов запоздала, заявил глава думского... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T22:51
2022-11-22T22:51
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Действия украинской прокуратуры - лицемерная попытка оправдания палачей, "управляемая" из-за океана реакция укронацистов запоздала, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.Во вторник украинская генпрокуратура обвинила в вероломстве и нарушении обычаев войны российских военнопленных, которых расстреляли ранее."Обвинения украинской прокуратуры - лишь лицемерная попытка оправдания палачей, причём по методичкам США. Только вот "управляемая" из-за океана реакция укронацистов совсем запоздала", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, видео с убитыми российскими пленными облетели весь мир, и даже ангажированные коллективным Западом СМИ не смогли замолчать военные преступления украинской власти."Убийцы безоружных российских пленных не должны уйти от справедливого возмездия. И никакие манипуляции с трактовкой "законов войны" не помешают их найти и отдать под трибунал!" - добавил парламентарий.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html
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в мире, валерий фадеев, россия, сша, макеевка, оон, обсе, совет европы
В мире, Валерий Фадеев, Россия, США, Макеевка, ООН, ОБСЕ, Совет Европы
22:51 22.11.2022
 
Слуцкий назвал действия ГПУ лицемерной попыткой оправдания палачей

Слуцкий: обвинения украинской прокуратуры — лицемерная попытка оправдания палачей

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Действия украинской прокуратуры - лицемерная попытка оправдания палачей, "управляемая" из-за океана реакция укронацистов запоздала, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник украинская генпрокуратура обвинила в вероломстве и нарушении обычаев войны российских военнопленных, которых расстреляли ранее.
"Обвинения украинской прокуратуры - лишь лицемерная попытка оправдания палачей, причём по методичкам США. Только вот "управляемая" из-за океана реакция укронацистов совсем запоздала", - сообщил Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, видео с убитыми российскими пленными облетели весь мир, и даже ангажированные коллективным Западом СМИ не смогли замолчать военные преступления украинской власти.
"Убийцы безоружных российских пленных не должны уйти от справедливого возмездия. И никакие манипуляции с трактовкой "законов войны" не помешают их найти и отдать под трибунал!" - добавил парламентарий.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Вчера, 20:26Специальная военная операция на Украине
В ООН призвали тщательно расследовать убийства военнопленных украинцами
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили 10 попавших в плен российских военнослужащих.
Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в пятницу в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации.
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 20:04Специальная военная операция на Украине
Госдума: расстрел российских пленных подтвердил нацистскую сущность Киева
 
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