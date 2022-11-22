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Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии - РИА Новости, 22.11.2022
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Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии
Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии - РИА Новости, 22.11.2022
Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии
Логистика является слабым местом экспедиционных сил американской армии, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, цитирует его... РИА Новости, 22.11.2022
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Логистика является слабым местом экспедиционных сил американской армии, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, цитирует его портал 19FortyFive.В статье издания говорится о концепции "центров тяжести" военного теоретика Карла фон Клаузенвица. Согласно ей, для победы в конфликте нужно наносить удары по источнику силы врага. Макконвилл назвал логистику таким центром для американской армии. Удары по ней в случае экспедиционной операции на большом удалении от США — косвенный способ нападения на Штаты.Атаки на танкеры и авианосцы станут частью военной стратегии Китая в случае столкновения с Америкой в западной части Тихого океана, сказано в статье. Цель таких ударов — раздробить силы противника, чтобы уничтожить по отдельности разрозненные соединения. Такой сценарий позволил бы Пекину победить Вашингтон, даже уступая по военной мощи, подытожил начштаба Сухопутных войск США.Американские военные неоднократно высказывали сомнения в способностях армии страны. Например, экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются лишь морская пехота и ядерные силы США.
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
18:42 22.11.2022 (обновлено: 19:23 22.11.2022)
 
Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии

Начштаба Сухопутных войск США назвал логистику слабым местом американской армии

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia CoАвианосец ВМС США "Рональд Рейган"
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia Co
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган". Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Логистика является слабым местом экспедиционных сил американской армии, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, цитирует его портал 19FortyFive.
"Мы полагаем, что наши логистические возможности будут весьма спорными", — отметил военный.
В статье издания говорится о концепции "центров тяжести" военного теоретика Карла фон Клаузенвица. Согласно ей, для победы в конфликте нужно наносить удары по источнику силы врага. Макконвилл назвал логистику таким центром для американской армии. Удары по ней в случае экспедиционной операции на большом удалении от США — косвенный способ нападения на Штаты.
Атаки на танкеры и авианосцы станут частью военной стратегии Китая в случае столкновения с Америкой в западной части Тихого океана, сказано в статье. Цель таких ударов — раздробить силы противника, чтобы уничтожить по отдельности разрозненные соединения. Такой сценарий позволил бы Пекину победить Вашингтон, даже уступая по военной мощи, подытожил начштаба Сухопутных войск США.
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