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Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии

Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии - РИА Новости, 22.11.2022

Начальник штаба Сухопутных войск США назвал слабое место американской армии

Логистика является слабым местом экспедиционных сил американской армии, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, цитирует его... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:42

2022-11-22T18:42

2022-11-22T19:23

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Логистика является слабым местом экспедиционных сил американской армии, заявил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, цитирует его портал 19FortyFive.В статье издания говорится о концепции "центров тяжести" военного теоретика Карла фон Клаузенвица. Согласно ей, для победы в конфликте нужно наносить удары по источнику силы врага. Макконвилл назвал логистику таким центром для американской армии. Удары по ней в случае экспедиционной операции на большом удалении от США — косвенный способ нападения на Штаты.Атаки на танкеры и авианосцы станут частью военной стратегии Китая в случае столкновения с Америкой в западной части Тихого океана, сказано в статье. Цель таких ударов — раздробить силы противника, чтобы уничтожить по отдельности разрозненные соединения. Такой сценарий позволил бы Пекину победить Вашингтон, даже уступая по военной мощи, подытожил начштаба Сухопутных войск США.Американские военные неоднократно высказывали сомнения в способностях армии страны. Например, экс-советник президента по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются лишь морская пехота и ядерные силы США.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827555590.html

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