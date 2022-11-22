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В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии - РИА Новости, 22.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221122/skhron-1833386688.html
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии - РИА Новости, 22.11.2022
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии
В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:23
2022-11-22T15:33
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона."На заброшенной территории обнаружили схрон, из которого извлекли гранатомёт РПГ-26 и форменное обмундирование ВСУ", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что предполагаемое лицо, создавшее схрон, установлено. Проводится проверка.
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бердянск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы Украины
15:23 22.11.2022 (обновлено: 15:33 22.11.2022)
 
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии

В Бердянске обнаружили схрон с гранатометом и формой ВСУ, установлен подозреваемый

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкСхрон с оружием ВСУ
Схрон с оружием ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Схрон с оружием ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона.
"На заброшенной территории обнаружили схрон, из которого извлекли гранатомёт РПГ-26 и форменное обмундирование ВСУ", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что предполагаемое лицо, создавшее схрон, установлено. Проводится проверка.
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскВооруженные силы Украины
 
 
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