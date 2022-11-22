https://ria.ru/20221122/skhron-1833386688.html
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии - РИА Новости, 22.11.2022
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии
В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:23
2022-11-22T15:23
2022-11-22T15:33
специальная военная операция на украине
бердянск
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона."На заброшенной территории обнаружили схрон, из которого извлекли гранатомёт РПГ-26 и форменное обмундирование ВСУ", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что предполагаемое лицо, создавшее схрон, установлено. Проводится проверка.
бердянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Вооруженные силы Украины
15:23 22.11.2022 (обновлено: 15:33 22.11.2022)
В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии
В Бердянске обнаружили схрон с гранатометом и формой ВСУ, установлен подозреваемый