https://ria.ru/20221122/skhron-1833386688.html

В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии

В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии - РИА Новости, 22.11.2022

В Бердянске нашли схрон с гранатометом и формой украинской армии

В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:23

2022-11-22T15:23

2022-11-22T15:33

специальная военная операция на украине

бердянск

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Бердянске обнаружен схрон с гранатомётом и формой украинской армии, установлен предполагаемый подозреваемый, сообщает пресс-служба МВД региона."На заброшенной территории обнаружили схрон, из которого извлекли гранатомёт РПГ-26 и форменное обмундирование ВСУ", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что предполагаемое лицо, создавшее схрон, установлено. Проводится проверка.

бердянск

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бердянск, вооруженные силы украины