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В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221122/siriya-1833468002.html
В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии
В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022
В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии
США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T18:52
2022-11-22T19:07
в мире
сша
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россия
война в сирии
турция
исламское государство
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.По словам Кирби, США признают право Турции на обеспечение собственной безопасности, но опасаются, что их действия на севере Сирии отвлекают местные курдские формирования от совместной с американцами борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, сирия, россия, турция, исламское государство, джон кирби
В мире, США, Сирия, Россия, Война в Сирии, Турция, Исламское государство, Джон Кирби
18:52 22.11.2022 (обновлено: 19:07 22.11.2022)
 
В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии

Кирби: США не ведут консультаций с Россией по поводу операции Турции на севере Сирии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Мне неизвестно о каких-либо переговорах с русскими по поводу турецких операций в Сирии", - сказал он на брифинге для журналистов.
По словам Кирби, США признают право Турции на обеспечение собственной безопасности, но опасаются, что их действия на севере Сирии отвлекают местные курдские формирования от совместной с американцами борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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