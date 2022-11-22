https://ria.ru/20221122/siriya-1833468002.html

В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии

В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022

В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии

США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T18:52

2022-11-22T18:52

2022-11-22T19:07

в мире

сша

сирия

россия

война в сирии

турция

исламское государство

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.По словам Кирби, США признают право Турции на обеспечение собственной безопасности, но опасаются, что их действия на севере Сирии отвлекают местные курдские формирования от совместной с американцами борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221122/operatsiya-1833416198.html

сша

сирия

россия

турция

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, сирия, россия, турция, исламское государство, джон кирби