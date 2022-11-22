18:52 22.11.2022 (обновлено: 19:07 22.11.2022)
В США заявили, что не консультируются с Россией по операции Турции в Сирии
Кирби: США не ведут консультаций с Россией по поводу операции Турции на севере Сирии
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. США не ведут консультаций с Россией по поводу военной операции Турции на севере Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
"Мне неизвестно о каких-либо переговорах с русскими по поводу турецких операций в Сирии", - сказал он на брифинге для журналистов.
По словам Кирби, США признают право Турции на обеспечение собственной безопасности, но опасаются, что их действия на севере Сирии отвлекают местные курдские формирования от совместной с американцами борьбы с террористической организацией "Исламское государство"*.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии – сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
* Террористическая организация, запрещенная в России