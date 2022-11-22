https://ria.ru/20221122/siriya-1833436202.html

В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС

В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС - РИА Новости, 22.11.2022

В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС

Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:29

2022-11-22T17:29

2022-11-22T17:43

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ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости местный военный источник."Один сирийский военный погиб, четверо пострадали в результате артиллерийского обстрела позиций армии САР турецкой армией на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал источник.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, алеппо, турция