https://ria.ru/20221122/siriya-1833436202.html
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС - РИА Новости, 22.11.2022
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС
Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:29
2022-11-22T17:29
2022-11-22T17:43
война в сирии
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ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости местный военный источник."Один сирийский военный погиб, четверо пострадали в результате артиллерийского обстрела позиций армии САР турецкой армией на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал источник.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
https://ria.ru/20221122/operatsiya-1833416198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алеппо, турция
Война в Сирии, В мире, Алеппо, Турция
17:29 22.11.2022 (обновлено: 17:43 22.11.2022)
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС
В Алеппо сирийский военный погиб, четверо ранены при обстреле со стороны турецких ВС