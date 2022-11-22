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В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС - РИА Новости, 22.11.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221122/siriya-1833436202.html
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС - РИА Новости, 22.11.2022
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС
Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:29
2022-11-22T17:43
война в сирии
в мире
алеппо
турция
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ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости местный военный источник."Один сирийский военный погиб, четверо пострадали в результате артиллерийского обстрела позиций армии САР турецкой армией на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал источник.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
https://ria.ru/20221122/operatsiya-1833416198.html
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в мире, алеппо, турция
Война в Сирии, В мире, Алеппо, Турция
17:29 22.11.2022 (обновлено: 17:43 22.11.2022)
 
В Алеппо сирийский военный погиб при обстреле со стороны турецких ВС

В Алеппо сирийский военный погиб, четверо ранены при обстреле со стороны турецких ВС

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовСирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Сирийский военный рядом с разрушенным зданием в Алеппо. Архивное фото
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ДАМАСК, 22 ноя - РИА Новости. Сирийский военнослужащий погиб, еще четверо пострадали во вторник в результате обстрела позиций ВС САР турецкими войсками в провинции Алеппо, сообщил РИА Новости местный военный источник.
"Один сирийский военный погиб, четверо пострадали в результате артиллерийского обстрела позиций армии САР турецкой армией на северо-востоке провинции Алеппо", - сказал источник.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
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