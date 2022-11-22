15:01 22.11.2022 (обновлено: 17:12 22.11.2022)
Турецкий беспилотник нанес удар по базе международной коалиции в Сирии
Турецкий дрон нанес удар по базе международной коалиции в сирийской провинции Хасеке
© Фото : SANAСирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
КАИР, 22 ноя — РИА Новости. Беспилотник турецких ВВС нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке Сирии, утверждает ливанский телеканал al-Mayadeen.
"Турецкий БПЛА нанес удар по совместной базе международной коалиции и SDF на севере провинции Хасеке. Удар пришелся по базе спецназа SDF в нескольких метрах от американской базы и штаба командира SDF Мазлума Абади", — сообщил каналу осведомленный источник.
По его данным, SDF потребовали срочно обсудить обстрел с американской стороной.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.