https://ria.ru/20221122/siriya-1833377118.html

Турецкий беспилотник нанес удар по базе международной коалиции в Сирии

Турецкий беспилотник нанес удар по базе международной коалиции в Сирии - РИА Новости, 22.11.2022

Турецкий беспилотник нанес удар по базе международной коалиции в Сирии

Беспилотник турецких ВВС нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:01

2022-11-22T15:01

2022-11-22T17:12

в мире

сирия

турция

война в сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581461_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d7fa71e51e9fa958c99e3867713d8552.jpg

КАИР, 22 ноя — РИА Новости. Беспилотник турецких ВВС нанес удар по совместной базе международной коалиции во главе с США и отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) на северо-востоке Сирии, утверждает ливанский телеканал al-Mayadeen."Турецкий БПЛА нанес удар по совместной базе международной коалиции и SDF на севере провинции Хасеке. Удар пришелся по базе спецназа SDF в нескольких метрах от американской базы и штаба командира SDF Мазлума Абади", — сообщил каналу осведомленный источник.По его данным, SDF потребовали срочно обсудить обстрел с американской стороной.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833379100.html

https://ria.ru/20221122/turtsiya-1833339019.html

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, турция