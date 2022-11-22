https://ria.ru/20221122/siriya-1833244339.html
Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов по Идлибу
Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов по Идлибу - РИА Новости, 22.11.2022
Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов по Идлибу
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов сирийских сил по Идлибу, они наносятся только РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:23
2022-11-22T07:23
2022-11-22T15:36
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александр лаврентьев
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АСТАНА, 22 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов сирийских сил по Идлибу, они наносятся только при перепроверке целей."Не могу не отметить поток лживой информации в западных СМИ о том, что сирийские Вооруженные силы при поддержке России нанесли ряд неизбирательных ударов по территории Идлиба. Это лживая информация. Все удары наносятся после троекратной проверки целей", — сказал он в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.По словам Лаврентьева, удары наносят по штабам боевиков для предотвращения "провокационных действий" с их стороны.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221122/siriya-1833243126.html
https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html
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в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, идлиб (мухафаза)
В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Идлиб (мухафаза)
07:23 22.11.2022 (обновлено: 15:36 22.11.2022)
Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов по Идлибу
Лаврентьев назвал лживыми данные о неизбирательности ударов сирийских сил по Идлибу