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Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.11.2022
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Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев
Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.11.2022
Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев
Контингент США дестабилизирует обстановку Сирии, Москва будет работать над тем, чтобы курды приняли решение о его выводе, заявил спецпредставитель президента РФ РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T07:19
2022-11-22T07:19
в мире
александр лаврентьев
сирия
россия
сша
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Контингент США дестабилизирует обстановку Сирии, Москва будет работать над тем, чтобы курды приняли решение о его выводе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Незаконное присутствие американских военных на территории Сирии – один из важнейших факторов того, что ситуация нестабильна. Мы считаем, что только за счет вывода американского военного контингента не только из северо-востока, но и из 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа способствовало бы успокоению ситуации, стабилизации", - сказал он.Спецпредставитель президента РФ отметил, что Москва будет работать с Анкарой и Тегераном, чтобы поспособствовать принятию курдами решения о выводе американского воинского контингента, расположенного в преимущественно курдских регионах Сирии."Это достаточно сложная задача, но она реально выполнима", - добавил Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.По его словам, Москва также поддерживает контакты с Дамаском и курдскими силами, пытается наладить между ними диалог.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221122/siriya-1833243126.html
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в мире, александр лаврентьев, сирия, россия, сша
В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, США
07:19 22.11.2022
 
Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев

Лаврентьев: контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии и должен быть выведен

© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Контингент США дестабилизирует обстановку Сирии, Москва будет работать над тем, чтобы курды приняли решение о его выводе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Незаконное присутствие американских военных на территории Сирии – один из важнейших факторов того, что ситуация нестабильна. Мы считаем, что только за счет вывода американского военного контингента не только из северо-востока, но и из 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа способствовало бы успокоению ситуации, стабилизации", - сказал он.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
07:00
Лаврентьев прокомментировал паузу в работе конституционного комитета Сирии
Спецпредставитель президента РФ отметил, что Москва будет работать с Анкарой и Тегераном, чтобы поспособствовать принятию курдами решения о выводе американского воинского контингента, расположенного в преимущественно курдских регионах Сирии.
"Это достаточно сложная задача, но она реально выполнима", - добавил Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
По его словам, Москва также поддерживает контакты с Дамаском и курдскими силами, пытается наладить между ними диалог.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
 
В миреАлександр ЛаврентьевСирияРоссияСША
 
 
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