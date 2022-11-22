Контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии, заявил Лаврентьев
Лаврентьев: контингент США дестабилизирует обстановку в Сирии и должен быть выведен
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
АСТАНА, 22 ноя – РИА Новости. Контингент США дестабилизирует обстановку Сирии, Москва будет работать над тем, чтобы курды приняли решение о его выводе, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Незаконное присутствие американских военных на территории Сирии – один из важнейших факторов того, что ситуация нестабильна. Мы считаем, что только за счет вывода американского военного контингента не только из северо-востока, но и из 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа способствовало бы успокоению ситуации, стабилизации", - сказал он.
Спецпредставитель президента РФ отметил, что Москва будет работать с Анкарой и Тегераном, чтобы поспособствовать принятию курдами решения о выводе американского воинского контингента, расположенного в преимущественно курдских регионах Сирии.
"Это достаточно сложная задача, но она реально выполнима", - добавил Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
По его словам, Москва также поддерживает контакты с Дамаском и курдскими силами, пытается наладить между ними диалог.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "ИГ"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России