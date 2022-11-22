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Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку - РИА Новости, 22.11.2022
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Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку - РИА Новости, 22.11.2022
Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T06:26
2022-11-22T09:46
в мире
сирия
россия
москва
турция
рабочая партия курдистана
ирак
александр лаврентьев
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АСТАНА, 22 ноя — РИА Новости. Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории", - сказал Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.По его словам, работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить, попытаться найти мирное решение "курдского вопроса".Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла РФ о воздушной операции в Сирии и Ираке, вопрос будет обсуждаться в ходе встречи по Сирии в Астане."Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории", - заявил спецпредставитель президента РФ.Он добавил, что удары Турции по Сирии и Ираку были спровоцированы терактом в Стамбуле 13 ноября. Подозреваемая в теракте была задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Москва с начала года в свете заявлений Анкары о возможной наземной операции сделала все возможное, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, и это удалось предотвратить.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20221121/irak-1833181994.html
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в мире, сирия, россия, москва, турция, рабочая партия курдистана, ирак, александр лаврентьев, хулуси акар, астана, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, Россия, Москва, Турция, Рабочая партия Курдистана, Ирак, Александр Лаврентьев, Хулуси Акар, Астана, Сирийские демократические силы
06:26 22.11.2022 (обновлено: 09:46 22.11.2022)
 
Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

Лаврентьев: Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

© AP Photo / Baderkhan AhmadПоследствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия
Последствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
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АСТАНА, 22 ноя — РИА Новости. Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории", - сказал Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
Флаг Ирака - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 19:10
Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета
По его словам, работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить, попытаться найти мирное решение "курдского вопроса".
Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла РФ о воздушной операции в Сирии и Ираке, вопрос будет обсуждаться в ходе встречи по Сирии в Астане.
"Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории", - заявил спецпредставитель президента РФ.
Он добавил, что удары Турции по Сирии и Ираку были спровоцированы терактом в Стамбуле 13 ноября. Подозреваемая в теракте была задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Москва с начала года в свете заявлений Анкары о возможной наземной операции сделала все возможное, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, и это удалось предотвратить.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
07:40
Необходимо выработать меры раннего восстановления Сирии, заявил Лаврентьев
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Участники переговоров в астанинском формате по Сирии. 26 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
02:21
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
В миреСирияРоссияМоскваТурцияРабочая партия КурдистанаИракАлександр ЛаврентьевХулуси АкарАстанаСирийские демократические силы
 
 
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