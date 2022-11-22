06:26 22.11.2022 (обновлено: 09:46 22.11.2022)
Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
Лаврентьев: Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку
© AP Photo / Baderkhan AhmadПоследствия авиаударов со стороны Турции в Эль-Хасаке, Сирия
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
АСТАНА, 22 ноя — РИА Новости. Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории", - сказал Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.
По его словам, работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить, попытаться найти мирное решение "курдского вопроса".
Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла РФ о воздушной операции в Сирии и Ираке, вопрос будет обсуждаться в ходе встречи по Сирии в Астане.
"Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории", - заявил спецпредставитель президента РФ.
Он добавил, что удары Турции по Сирии и Ираку были спровоцированы терактом в Стамбуле 13 ноября. Подозреваемая в теракте была задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Москва с начала года в свете заявлений Анкары о возможной наземной операции сделала все возможное, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, и это удалось предотвратить.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.