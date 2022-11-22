https://ria.ru/20221122/siriya-1833241614.html

Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку - РИА Новости, 22.11.2022

Россия призвала Турцию к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку

Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T06:26

2022-11-22T06:26

2022-11-22T09:46

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александр лаврентьев

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АСТАНА, 22 ноя — РИА Новости. Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории", - сказал Лаврентьев в начале 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.По его словам, работу на этот счет со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить, попытаться найти мирное решение "курдского вопроса".Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла РФ о воздушной операции в Сирии и Ираке, вопрос будет обсуждаться в ходе встречи по Сирии в Астане."Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории", - заявил спецпредставитель президента РФ.Он добавил, что удары Турции по Сирии и Ираку были спровоцированы терактом в Стамбуле 13 ноября. Подозреваемая в теракте была задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Москва с начала года в свете заявлений Анкары о возможной наземной операции сделала все возможное, чтобы не допустить сухопутной операции Турции в Сирии, и это удалось предотвратить.Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" в Сирии и Ираке.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221121/irak-1833181994.html

https://ria.ru/20221122/siriya-1833245230.html

https://ria.ru/20221122/peregovory-1833081668.html

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