https://ria.ru/20221122/shukhevich-1833445571.html
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича - РИА Новости, 22.11.2022
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича
Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:51
2022-11-22T17:51
2022-11-22T18:41
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.В публикации отмечается, что Шухевич-младший был диссидентом и входил в Украинскую Хельсинкскую группу.Роман Шухевич — один из экс-руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20190117/1549483659.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роман шухевич, юрий шухевич, андрей садовой, львов, россия, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Роман Шухевич, Юрий Шухевич, Андрей Садовой, Львов, Россия, Украина, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
17:51 22.11.2022 (обновлено: 18:41 22.11.2022)
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича
На Украине умер сын лидера УПА* Романа Шухевича Юрий Шухевич