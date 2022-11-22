https://ria.ru/20221122/shukhevich-1833445571.html

На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича

На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича - РИА Новости, 22.11.2022

На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича

Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T17:51

2022-11-22T17:51

2022-11-22T18:41

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.В публикации отмечается, что Шухевич-младший был диссидентом и входил в Украинскую Хельсинкскую группу.Роман Шухевич — один из экс-руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Дарья Буймова

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