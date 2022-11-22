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На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича - РИА Новости, 22.11.2022
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На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича - РИА Новости, 22.11.2022
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича
Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T17:51
2022-11-22T18:41
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.В публикации отмечается, что Шухевич-младший был диссидентом и входил в Украинскую Хельсинкскую группу.Роман Шухевич — один из экс-руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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в мире, роман шухевич, юрий шухевич, андрей садовой, львов, россия, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов
В мире, Роман Шухевич, Юрий Шухевич, Андрей Садовой, Львов, Россия, Украина, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов
17:51 22.11.2022 (обновлено: 18:41 22.11.2022)
 
На Украине умер сын лидера УПА* Шухевича

На Украине умер сын лидера УПА* Романа Шухевича Юрий Шухевич

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЮрий Шухевич
Юрий Шухевич - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Юрий Шухевич. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сын лидера Украинской повстанческой армии (УПА)* Романа Шухевича Юрий умер в возрасте 89 лет, сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.
В публикации отмечается, что Шухевич-младший был диссидентом и входил в Украинскую Хельсинкскую группу.
Роман Шухевич — один из экс-руководителей запрещенных в России националистических организаций ОУН-УПА*, признанных в материалах Нюрнбергского процесса пособниками немецких фашистов в период Второй мировой войны.
УПА* сформировали в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Верховной рады Юрий Шухевич на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
17 января 2019, 12:49
Депутата Шухевича увезли из здания Рады Украины прямо в больницу
 
В миреРоман ШухевичЮрий ШухевичАндрей СадовойЛьвовРоссияУкраинаУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистов
 
 
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