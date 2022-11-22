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Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"

Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы" - РИА Новости, 22.11.2022

Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T13:20

2022-11-22T13:20

2022-11-22T13:37

россия

владимир путин

олаф шольц

германия

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что во время своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на "ты". Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц обращается к Путину на "вы"."Они общаются на "вы", конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, олаф шольц, германия, украина, в мире, дмитрий песков