https://ria.ru/20221122/sholts-1833331504.html
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы" - РИА Новости, 22.11.2022
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:20
2022-11-22T13:20
2022-11-22T13:37
россия
владимир путин
олаф шольц
германия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что во время своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на "ты". Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц обращается к Путину на "вы"."Они общаются на "вы", конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, олаф шольц, германия, украина, в мире, дмитрий песков
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13:20 22.11.2022 (обновлено: 13:37 22.11.2022)
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин и канцлер ФРГ Шольц общаются на "Вы"