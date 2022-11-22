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Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы" - РИА Новости, 22.11.2022
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Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы" - РИА Новости, 22.11.2022
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T13:20
2022-11-22T13:37
россия
владимир путин
олаф шольц
германия
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что во время своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на "ты". Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц обращается к Путину на "вы"."Они общаются на "вы", конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, владимир путин, олаф шольц, германия, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Германия, Украина, В мире, Дмитрий Песков
13:20 22.11.2022 (обновлено: 13:37 22.11.2022)
 
Песков заявил, что Путин и Шольц общаются на "Вы"

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин и канцлер ФРГ Шольц общаются на "Вы"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на "вы", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что во время своего выступления в субботу на конференции Социал-демократической партии Германии, призывая российского президента вывести войска с Украины, Шольц использовал форму обращения к Путину на "ты". Позднее официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц обращается к Путину на "вы".
"Они общаются на "вы", конечно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 23:21
В правительстве Германии рассказали, как Путин и Шольц общаются тет-а-тет
 
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