https://ria.ru/20221122/shkoly-1833281818.html

Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось

Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось - РИА Новости, 22.11.2022

Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось

Информация о "минировании " школ города Великие Луки в Псковской области не подтвердилась, специалисты завершили обследование до начала уроков, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T11:02

2022-11-22T11:02

2022-11-22T11:02

происшествия

великие луки

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Информация о "минировании " школ города Великие Луки в Псковской области не подтвердилась, специалисты завершили обследование до начала уроков, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.Как сообщали РИА Новости в региональном управлении МЧС, все школы Великих Лук во вторник утром получили сообщения о "минировании", на место выехали специалисты."К началу учебного процесса все обследования были завершены, ничего не найдено", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что эвакуация учеников не потребовалось, поскольку проверка школ завершилась до начала уроков. При этом, как уточнили в управлении образования Великих Лук, веерная рассылка сообщений о "минировании" затронула 9 школ города из 17.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221122/evakuatsiya-1833265095.html

великие луки

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, великие луки, псковская область