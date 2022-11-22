https://ria.ru/20221122/shkoly-1833281818.html
Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось
Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось - РИА Новости, 22.11.2022
Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось
Информация о "минировании " школ города Великие Луки в Псковской области не подтвердилась, специалисты завершили обследование до начала уроков, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:02
2022-11-22T11:02
2022-11-22T11:02
происшествия
великие луки
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Информация о "минировании " школ города Великие Луки в Псковской области не подтвердилась, специалисты завершили обследование до начала уроков, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.Как сообщали РИА Новости в региональном управлении МЧС, все школы Великих Лук во вторник утром получили сообщения о "минировании", на место выехали специалисты."К началу учебного процесса все обследования были завершены, ничего не найдено", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что эвакуация учеников не потребовалось, поскольку проверка школ завершилась до начала уроков. При этом, как уточнили в управлении образования Великих Лук, веерная рассылка сообщений о "минировании" затронула 9 школ города из 17.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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великие луки
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великие луки, псковская область
Происшествия, Великие Луки, Псковская область
Сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось
Власти Псковской области: сообщение о минировании школ в Великих Луках не подтвердилось
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Информация о "минировании " школ города Великие Луки в Псковской области не подтвердилась, специалисты завершили обследование до начала уроков, сообщили РИА Новости в городском управлении образования.
Как сообщали РИА Новости в региональном управлении МЧС
, все школы Великих Лук во вторник утром получили сообщения о "минировании", на место выехали специалисты.
"К началу учебного процесса все обследования были завершены, ничего не найдено", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что эвакуация учеников не потребовалось, поскольку проверка школ завершилась до начала уроков. При этом, как уточнили в управлении образования Великих Лук, веерная рассылка сообщений о "минировании" затронула 9 школ города из 17.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России
продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.