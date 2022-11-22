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В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022
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В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании
В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022
В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании
Все школы города Великие Луки в Псковской области во вторник утром получили сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T10:10
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происшествия
великие луки
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Все школы города Великие Луки в Псковской области во вторник утром получили сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ."Около 8.25 мск поступило сообщение о якобы минировании школ в Великих Луках. Сейчас специалисты проводят обследование", - сказала собеседница агентства.В ведомстве не уточнили подробности.По данным управления образования Великих Лук, в городе работают 17 школ.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221116/gaz-1832024055.html
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происшествия, великие луки, псковская область
Происшествия, Великие Луки, Псковская область
10:10 22.11.2022
 
В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании

Все школы Великих Лук в Псковской области проверяют после сообщения о минировании

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в медиабанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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Ученик во время урока. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Все школы города Великие Луки в Псковской области во вторник утром получили сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ.
"Около 8.25 мск поступило сообщение о якобы минировании школ в Великих Луках. Сейчас специалисты проводят обследование", - сказала собеседница агентства.
В ведомстве не уточнили подробности.
По данным управления образования Великих Лук, в городе работают 17 школ.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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