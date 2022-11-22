https://ria.ru/20221122/shkoly-1833264092.html

В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании

В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании - РИА Новости, 22.11.2022

В Великих Луках проверяют школы после сообщения о минировании

Все школы города Великие Луки в Псковской области во вторник утром получили сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:10

2022-11-22T10:10

2022-11-22T10:10

происшествия

великие луки

псковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:112:3077:1843_1920x0_80_0_0_9dc5fa75ccb1ee16e6a31afd86f7eef4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя – РИА Новости. Все школы города Великие Луки в Псковской области во вторник утром получили сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС РФ."Около 8.25 мск поступило сообщение о якобы минировании школ в Великих Луках. Сейчас специалисты проводят обследование", - сказала собеседница агентства.В ведомстве не уточнили подробности.По данным управления образования Великих Лук, в городе работают 17 школ.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221116/gaz-1832024055.html

великие луки

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, великие луки, псковская область