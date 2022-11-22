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Число студентов в МГУ-ППИ в Шэньчжэне за пять лет выросло в 8,5 раза - РИА Новости, 22.11.2022
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Число студентов в МГУ-ППИ в Шэньчжэне за пять лет выросло в 8,5 раза
Число студентов в МГУ-ППИ в Шэньчжэне за пять лет выросло в 8,5 раза - РИА Новости, 22.11.2022
Число студентов в МГУ-ППИ в Шэньчжэне за пять лет выросло в 8,5 раза
Число студентов в совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне в КНР за пять лет увеличилось в 8,5 раза, а число российских студентов - более РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T11:30
2022-11-22T11:30
россия-китай: главное
китай
россия
виктор садовничий
образование - общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число студентов в совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне в КНР за пять лет увеличилось в 8,5 раза, а число российских студентов - более чем в 20, заявил РИА Новости ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.По словам Садовничего, МГУ-ППИ - это "уникальный образовательный проект, такой реактор для синтеза лучших достижений российской науки и высшей школы с китайским трудолюбием и стремлением к первенству во всех отраслях знаний"."Университет МГУ-ППИ растет и динамично развивается. Для сравнения приведу цифры. В 2017 году в университете обучалось 118 студентов на четырех программах бакалавриата и 26 студентов на двух программах магистратуры. Занятия вели восемь преподавателей Центра русского языка и несколько преподавателей-предметников. С тех пор количество студентов, занимающихся по программам МГУ, выросло в 8,5 раза. Количество российских студентов и вовсе выросло больше, чем в 20 раз. Увеличилось на порядок и количество преподавателей", - сказал академик.По его словам, на начало нового учебного года в совместном университете обучаются 1827 студентов (1593 бакалавра, 207 магистрантов и 27 аспирантов). Из них 1246 человек занимаются по программам МГУ, а 156 являются так называемыми международными студентами. "В основном это граждане России, есть и представители стран СНГ. В университете работают более 500 преподавателей и научных сотрудников, из которых более 300 иностранных преподавателей, среди них ведущие ученые из МГУ и других университетов мира", - отметил Садовничий.В МГУ-ППИ ежегодно открываются новые специальности и образовательные программы, рассказал ректор. В 2022 году в университете реализуется девять программ бакалавриата. В магистратуре запущены семь программ с дипломом МГУ, а также сетевая аспирантура по четырем научным специальностям на семи факультетах: вычислительной математики и кибернетики, наук о материалах, биологическом, филологическом, экономическом, географическом, а с этого года – еще и химическом. "Как видите, сбалансированно представлены и естественнонаучные, и гуманитарные, и математические направления", - резюмировал ректор.
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китай, россия, виктор садовничий, образование - общество
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Виктор Садовничий, Образование - Общество
11:30 22.11.2022
 

Число студентов в МГУ-ППИ в Шэньчжэне за пять лет выросло в 8,5 раза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРектор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Число студентов в совместном российско-китайском университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне в КНР за пять лет увеличилось в 8,5 раза, а число российских студентов - более чем в 20, заявил РИА Новости ректор МГУ, академик Виктор Садовничий.
В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году.
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По словам Садовничего, МГУ-ППИ - это "уникальный образовательный проект, такой реактор для синтеза лучших достижений российской науки и высшей школы с китайским трудолюбием и стремлением к первенству во всех отраслях знаний".
"Университет МГУ-ППИ растет и динамично развивается. Для сравнения приведу цифры. В 2017 году в университете обучалось 118 студентов на четырех программах бакалавриата и 26 студентов на двух программах магистратуры. Занятия вели восемь преподавателей Центра русского языка и несколько преподавателей-предметников. С тех пор количество студентов, занимающихся по программам МГУ, выросло в 8,5 раза. Количество российских студентов и вовсе выросло больше, чем в 20 раз. Увеличилось на порядок и количество преподавателей", - сказал академик.
По его словам, на начало нового учебного года в совместном университете обучаются 1827 студентов (1593 бакалавра, 207 магистрантов и 27 аспирантов). Из них 1246 человек занимаются по программам МГУ, а 156 являются так называемыми международными студентами. "В основном это граждане России, есть и представители стран СНГ. В университете работают более 500 преподавателей и научных сотрудников, из которых более 300 иностранных преподавателей, среди них ведущие ученые из МГУ и других университетов мира", - отметил Садовничий.
В МГУ-ППИ ежегодно открываются новые специальности и образовательные программы, рассказал ректор. В 2022 году в университете реализуется девять программ бакалавриата. В магистратуре запущены семь программ с дипломом МГУ, а также сетевая аспирантура по четырем научным специальностям на семи факультетах: вычислительной математики и кибернетики, наук о материалах, биологическом, филологическом, экономическом, географическом, а с этого года – еще и химическом. "Как видите, сбалансированно представлены и естественнонаучные, и гуманитарные, и математические направления", - резюмировал ректор.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияВиктор СадовничийОбразование - Общество
 
 
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