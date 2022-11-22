https://ria.ru/20221122/sharf-1833384258.html
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией" - РИА Новости, 22.11.2022
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посол Венгрии будет вызван в МИД Украины после появления премьер-министра этой... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T15:19
2022-11-22T15:19
2022-11-22T15:20
в мире
виктор орбан
венгрия
украина
мид украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посол Венгрии будет вызван в МИД Украины после появления премьер-министра этой страны Виктора Орбана в шарфе с "Великой Венгрией".Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины."Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла несколько лет назад на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виктор орбан, венгрия, украина, мид украины
В мире, Виктор Орбан, Венгрия, Украина, МИД Украины
15:19 22.11.2022 (обновлено: 15:20 22.11.2022)
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"
Посла Венгрии вызовут в МИД Украины после появления Орбана в шарфе с "Великой Венгрией"
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посол Венгрии будет вызван в МИД Украины после появления премьер-министра этой страны Виктора Орбана в шарфе с "Великой Венгрией".
Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции
в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии
, Хорватии
, Словакии
, Сербии
, Австрии
и Украины
.
"Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла несколько лет назад на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.