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Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"

Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией" - РИА Новости, 22.11.2022

Посла Венгрии вызовут в МИД Украины из-за шарфа Орбана с "Великой Венгрией"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посол Венгрии будет вызван в МИД Украины после появления премьер-министра этой... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T15:19

2022-11-22T15:19

2022-11-22T15:20

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что посол Венгрии будет вызван в МИД Украины после появления премьер-министра этой страны Виктора Орбана в шарфе с "Великой Венгрией".Орбан 20 ноября появился на футбольном матче национальной сборной страны против Греции в шарфе в цветах национального флага с изображением Венгрии в границах до 1920 года, когда стране принадлежали территории, ныне входящие в состав Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины."Пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, ему будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла несколько лет назад на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221118/vengriya-1832531436.html

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Влада Копылова

в мире, виктор орбан, венгрия, украина, мид украины