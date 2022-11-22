https://ria.ru/20221122/serbiya-1833274666.html

Вучич призвал косовских сербов к сдержанности

Вучич призвал косовских сербов к сдержанности - РИА Новости, 22.11.2022

Вучич призвал косовских сербов к сдержанности

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидерами косовских сербов призвал их к сдержанности в свете напряжённости в крае из-за спорных мер Приштины. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T10:45

2022-11-22T10:45

2022-11-22T10:45

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БЕЛГРАД, 22 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с лидерами косовских сербов призвал их к сдержанности в свете напряжённости в крае из-за спорных мер Приштины.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в понедельник в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".Вечером сербский лидер сообщил, что власти самопровозглашенной республики Косово отправили спецназ МВД на север края. В ночь на вторник на совещание с Вучичем в Белград приехали политические представители косовских сербов."Мы попросили их беречь себя, быть сдержанными, чтобы сохранить мир и стабильность, на чужую грубость и наглость ответить так, как это делают порядочные люди. Мы только хотим сохранить свое и ничего больше. Уверен, что как народ покажем зрелость и сохраним свои очаги", - написал сербский лидер в соцсетях.Вучич также разместил видеозапись этого заявления из кабинета, снятое по его словам главой минфина Синишей Мали и отметил, что премьер Ана Брнабич также участвовала в разговоре. Кто именно был на встрече из косовских сербов, не уточняется."Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти отложил выписку штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера ещё на 48 часов, о чем сообщил в соцсетях в ночь на вторник.Косовская полиция сообщила ранее, что с 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, выдано 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово".Вучич в воскресенье заявил, что ожидает, что косовоалбанские власти не отменят своего решения о штрафах за сербские номера и что произойдет обострение в Косово после 21 ноября из-за спорных мер Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221122/shtrafy-1833247213.html

https://ria.ru/20221122/ssha-1833235097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр вучич, жозеп боррель, ана брнабич, приштина, косово, сербия, евросоюз